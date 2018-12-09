Ahmet Kural, Sıla Gençoğlu'nu Darp Ettiği İddia Edilen Evinden Taşınıyor

Gazeteci Eylem İpek Şafak, köşe yazısında Ahmet Kural ve Sıla Gençoğlu arasında yaşanan darp olayında yeni bir gelişmeyi ortaya çıkardı. Şafak, Ahmet Kural'ın olayın yaşandığı evde taşınacağını söyledi.
AHMET KURAL OLAYIN YAŞANDIĞI EVDEN TAŞINIYOR
Eylem İpek Şafak yazısında şunları söyledi: "Sıla'ya şiddet uyguladığı iddiasıyla gündeme gelen Ahmet Kural, olayın yaşandığı evden taşınıyor. Zekeriyaköy'deki evini boşaltma kararı alan oyuncu, şu sıralar yeni ev arayışında."
KÖTÜ ANILARI GERİDE BIRAKACAK
Yine aynı civarda başka bir villa bakan Ahmet Kural'ın kötü anıları geride bırakmak istediği için bu kararı aldığı konuşuluyor."
NE OLMUŞTU?
Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, geçtiğimiz ay oyuncu Ahmet Kural'ın evinde kendisini dövdüğünü söyleyerek şikayetçi olarak uzaklaştırma kararı çıkarttı. İkilinin uzlaşmaya gönderilen dava dosyaları Sıla'nın reddetmesiyle Aile Mahkemesi'ne gönderildi.
Ahmet Kural,Sıla
09 Aralık 2018 Pazar 11:13