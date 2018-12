Ahmet Kural, Tanıktan Şikayetçi Oldu!

Şarkıcı Sıla ile oyuncu Ahmet Kural arasındaki şiddet soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. İkili arasındaki kavgayı yan binadan duyduğunu iddia eden tanıkla ilgili 'yalancı tanıklık' yapmak suçundan suç duyurusunda bulunuldu. Gerekçe olarak da üniversiteden alınan ses analizi gösterildi.

KULAK MİSAFİRİ OLMUŞTU

Şarkıcı Sıla Ahmet Kural'ın evinde dakikalarca dayak yediğini iddia edip, savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Sıla'nın avukatı kavga esnasında yan binada bulunan yaşı küçük bir kızı da dosyada tanık olarak göstermişti. İddiaya göre, tanık Sıla ile Ahmet Kural arasındaki kavgaya kulak misafiri olmuştu.

UZMAN EKİP İNCELEMELERDE BULUNDU

Buket Aydın'ın sunduğu Kanal D Ana Haber'da, şarkıcı Sıla ile oyuncu Ahmet Kural arasındaki şiddet soruşturmasıyla ilgili yeni bir gelişme daha ekrana getirildi. Ahmet Kural'ın avukatı, Sıla ile yaşanan kavganın şahidi olduğu iddia edilen tanıktan şikayetçi oldu ve 'yalancı tanıklık'tan yargılanmasını istedi. Gerekçe olarak da Yıldız Teknik Üniversitesi'nden alınan ses analizi raporunu sundu. Kural'ın avukatı suç duyurusunda o tanığın yalan söylediğini iddia etti. Yıldız Teknik Üniversitesi'ne başvurarak, seslerin yan evden ne kadar mesafeye kadar duyulmayabileceğini tespitinin yapılmasını istedi. Uzman ekip, hem gündüz hem gece hem de kavganın yaşandığı iddia edilen saatlerde Kural'ın evinde incelemelerde bulundu.

"SESLER 4,9 METRE SONRA DUYULMASI MÜMKÜN DEĞİL"

O inceleme sırasında da Ahmet Kural'a analiz için tanığın duyduğu iddia edilen sözler bağırarak ve normal ses tonuyla söyletildi. Çıkan sonuç ise seslerin yan evden duyulmasının mümkün olmadığı yönündeydi. Çünkü teknik cihazlarla yapılan inceleme sonucunda Kural'ın evi ile tanığın evi arasındaki mesafenin 12,5 metre olduğu belirtildi. Kural'ın evinden çıkan seslerin ise 4,9 metreden sonra duyulmasını fiziki olarak duyulmasının mümkün olmadığı belirtildi. O rapor suç duyurusu ile birlikte savcılığa belirtildi.

"BİZZAT SILA DOĞRULADI"

Haberin ardından Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın şu açıklamaları yaptı: "Şimdi bu noktada birkaç cümle etmek gerekiyor. Kanal D her kavgada her polemikte olduğu gibi Sıla-Ahmet Kural kavgasında da taraf değil. Taraf olması da mümkün değil. Olayın kamuoyuna yansımasından sonra Kanal D Haber, tarafsız haber ilkesi gereği olayın tüm boyutlarını ekrana getirdi. Her iki tarafa da söz hakkı verdi. Ama bazı çevreler kendi geçmişlerine bakmadan Kanal D Haber'i suçlayan yazılar yazdılar. Asılsız ithamlarda bulundular. Cuma günü ekrana getirdiğimiz haberde yer alan görüntülerin olaydan sonra çekildiği bizzat Sıla tarafından doğrulandı. O görüntülere Kanal D Haber'in müdahale ettiği ve buzladığı kesinlikle yalandır. Bir kez daha altını çizerek söylüyoruz; Kanal D Haber sloganımızda olduğu gibi sadece habercilik yapmaktadır. Bazı kesimlerin yanlış yönlendirmeleriyle yaptığı ithamları da ciddiye almamaktadır. Nokta."