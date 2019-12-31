Ahmet Kural ve Murat Cemcir jüri oldu! MasterChef özel bölümünde ödülü hangi takım kazandı?

30 Aralık Pazartesi ekrana gelen MasterChef özel bölümde Ahmet Kural ve Murat Cemcir sürprizi yaşandı. Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in katıldığı özel bölümde eski yarışmacıların da katılımıyla Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu mavi ve kırmızı takımlarda yarıştı. Keyifli anlara sahne olan MasterChef özel bölümünde ödül oyununu kim kazandı?

TAKIM KAPTANLARI KİMLER OLDU?

Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in jüri olduğu MasterChef özel bölümünde kaptanlık ve ödül oyunları oynandı.

Takım kaptanlığı için yapılan yarışta Batuhan, mavi takımın kaptanı oldu. Kırmızı takımın kaptanı ise Yasin oldu.

MasterChef özel bölümü

JÜRİLER YARIŞMACI OLDU!

MasterChef'in jürilerinden Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu yarışmacıların arasına katıldı.

Mehmet Yalçınkaya mavi takımda yarıştı. Somer Sivrioğlu ise kırmızı takımda yarıştı.

JÜRi EKİBİ SÜRPRİZİ!

MasterChef özel bölümünde jüri ekibinde Danilo şefin yanında Ahmet Kural ve Murat Cemcir yer aldı.

MasterChef özel bölümü

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI

MasterChef Türkiye 30 Aralık 2019 bölümünde oynanan özel ödül oyununu kazanan takım mavi takım oldu.

MEHMET ŞEF ÖDÜLÜ AÇIKLADI

Ahmet Kural yarışmacıları beraber "Baba Parası" filmini izlemeye davet ederken Mehmet Şef ödülü açıkladı. Mehmet Şef Mavi Takım yarışmacılarının Sapanca'da 5 yıldızlı otelde tatile gideceğini duyurdu.