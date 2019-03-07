Ahmet Kural ve Sıla Gençoğlu Hakim Karşısında

Kaynak: AA

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'na karşı "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarını işlediği iddiasıyla yargılanan sanık Ahmet Kural, ilk duruşmada yaptığı savunmada, "Evde 3-5 saat daha içtikten sonra içimde olan şüpheden dolayı aynı soruyu (aldatma) sormakta ısrar ettim. Bana, 'evet senin canını yakmak istedim' diyerek o kişiyle birlikte olduğunu söyledi. O anda hayal kırıklığına uğradım ve derhal evden gitmesini istedim. Elimden tuttu, bileklerimi kavradı. Bileklerimi kurtarmak için kendimi çektim. Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada savunması alınan sanık Kural, Gençoğlu ile yaşadıkları bazı sorunlar nedeniyle ayrılma kararı aldığını, ayrıldıktan bir hafta sonraki süreçte Gençoğlu'nun Okan Can Yantır ile birlikte olmaya başladığını ve görüntülerin basında yer aldığını anlattı.Kural, şunları söyledi:"Evde 3-5 saat daha içtikten sonra içimde olan şüpheden dolayı aynı soruyu sormakta ısrar ettim. Bana, 'Evet senin canını yakmak istedim' diyerek o kişiyle birlikte olduğunu söyledi. O anda hayal kırıklığına uğradım ve derhal evden gitmesini istedim. Şoförümü aradım. Elimden tuttu, bileklerimi kavradı. Bileklerimi kurtarmak için kendimi çektim. O esnada ben yalvarıyorum, 'git diye' bağırıyorum. Kendisi de 'Yapma Ahmet ne olur konuşalım' diye bağırdı. Bu süre içerisinde iddianamedeki sözleri söylemedim, kendisine vurmadım. Sonrasında da Sıla şoförünü aradı, gelip gelmedi mi bilmiyorum. 15 dakika süren tartışmanın sonunda kendisi dışarı çıktı. 'Seni bitireceğim Ahmet Kural' şeklinde sözler söyledi. Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi istiyorum."Savunmadan sonra müşteki Sıla Gençoğlu'nun avukatı Rezan Epözdemir, sanık kürsüsündeki Kural'a bazı sorular yöneltti.Kural, Epözdemir'in, "Suç işlemediği kanaatindeyse neden bu şekilde özür diledi?" sorusunu, "Beyanımın sebebi, aşık olduğum, evlenmek istediğim kadınla, yüzde yüz benim sebep olmadığım olayların içinde adımın geçmesi, şiddet ve kadına şiddete karşı olduğum için, adımın kadına şiddette geçmesinden dolayı duygusal olarak tüm kadınlardan ve o zaman sevdiğim kadından özür diledim. Bundan rahatsızlık duymuyorum. Bu suç işlediğim anlamına gelmez." diye yanıtladı."Seni gebertirim, öldürürüm"Duruşmada beyanı sorulan davanın müştekisi Sıla Gençoğlu ise dava konusu olayın 29 Ekim 2018 günü gerçekleştiğini ve Ahmet Kural'ın ailesinin evinde çok iyi bir akşam geçirdiklerini belirterek, şunları anlattı:"Ardından Ahmet'in evine geçtik. Mutfakta oturup sohbet etmeye devam ettik. Kurtulamadığım Okan Can Yaltın sorusu geldi tekrardan. Ahmet Kural, bir anda bir kıskançlık krizine girdi. Önce bağırıp çağırıp sonra da benim üstüme saldırdı. Takribi bir saate yakın kendimi evden kurtarmaya çalıştığım kötü bir hatıraydı. 'Seni gebertirim, öldürürüm' diyerek kül tablasını kaldırdı. 4-5 kere söyledi bunu. Ardından mutfaktan salona savrulduk, kafamı duvarlara vurdu koridorda. Yere düştüğüm yerde kulaklarıma vurdu, böbreklerimi tekmeledi. Çıkmaya çalıştım 3-5 kere evden ancak beni tekrar eve soktu. Babama, aileme, bana küfürler savuruyordu durmadan. Şoförümü aramayı başardım ve dışarı attım kendimi. Niyeyse sonra arkamdan gelmedi. Sanıktan şikayetçiyim, davaya katılma talebim vardır."Kendi avukatının, kavganın ne kadar sürdüğüne ilişkin sorusunu yanıtlayan Gençoğlu, "Bir saate yakın sürdü. Düzenli bir dayak değil, dinlenik bir dayak olmuştur. Ara ara oldu; evden çıkmama müsaade etmeyip tekrar saldırıp... Zaten 45 dakika, bir saat dayak yesem herhalde burada olmazdım. Evden çıkmaya çalışırken 4-5 defa beni tekrar içeri sokmaya çalıştı." dedi.Gençoğlu, olaydan 3 saat sonra, üzeri kanlı olan gömleğinin de olduğu kıyafetlerini savcılıktan neden aldığına yönelik soruya da, "O akşam giydiğim kıyafetleri savcılığa götürdüm. Savcılık bırakmamamızı, almamızı söyledi, biz de kıyafetleri aldık." cevabını verdi. Avukat Kurtoğlu da kanlı gömleğin 18 gün sonra fotoğrafının dosyaya sunulmasına rağmen kanın tahlili yapılmadan kıyafetlerden oluşan delilin kaçırıldığını iddia etti.Duruşmaya müşteki kurum olarak katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Sultan Koçyiğit da sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek davaya müdahilliklerine karar verilmesini talep etti. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu avukatı Ayşe Ece Kavas da "Türkiye'de sıklıkla görülen, tekrar eden şiddete maruz kalmıştır Sıla Gençoğlu. Bu olaylar bir kadına değil toplumdaki tüm kadınlara zarar vermektedir." diyerek, müdahillik talebinde bulundu. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ve İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi avukatları da, toplumsal duyarlılık için müdahilliklerine karar verilmesini istedi.Sıla Gençoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın müdahilliğini kabul eden mahkeme, müdahillik talebinde bulunan diğer kurumların talebini ise olaydan doğrudan zarar gören sıfatları olmadığı için reddetti."Aynısı bizim başımıza da gelebilirdi"Tanıkların da dinlenildiği duruşmada olayın yaşandığı evin yanındaki evde bulunduğu belirtilen tanıklardan Hatice Zeynep Tunç, o gece yan evde hakaretler ve küfürler duyduğunu belirterek, "Seni öldüreceğim' şeklinde şeyler duydum. Kadının, 'içeri girmek istemiyorum' dediğini duydum. Sesler 1 saate yakın devam etti." dedi.Sanık avukatı Sibel Aydın'ın, "Neden 2 gün sonra Sıla'nın adını duyunca tanıklık yapmaya karar verdin?" sorusunu yönelttiği Tunç, "Zaten korkmayacak olsam arkadaşlarımla birlikte o akşam polisi arardım. Çiftin Sıla ve Ahmet Kural olduklarını öğrendiğimiz zaman yardımcı olabiliriz diye düşünüp tanık olmaya karar verdik. Aynısı bizim başımıza da gelebilirdi." ifadesini kullandı.Duruşma tanık beyanlarıyla devam ediyor.