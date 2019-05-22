22.05.2019 16:58
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Ahmet Kural Yeni İmajıyla Yeşilçam Yıldızına Benzetildi!

Şarkıcı Sıla'yı dövdüğü iddia edilen Ahmet Kural, sosyal medya hesabından yeni imajının fotoğrafını yayınladı. Kural'ın hayranları yeni imajı çok beğendi ve yorum yağdırdı. Kural hayranları tarafından Ayhan Işık'a da benzetildi.

Sıla'ya şiddet uyguladığı haberleriyle gündeme gelen Ahmet Kural sosyal medyadan yeni imajını paylaştı. Ahmet Kural yeni imajıyla takipçilerinden tam not aldı.

AYHAN IŞIK'A BENZETİLDİ

Geçtiğimiz ay açılan dava sonrası 16 ay 20 gün hapis cezası alan Kural hayatına devam ediyor. Sosyal medyada gündelik hayatından sık sık paylaşımlar yapan Kural yeni imajıyla dikkat çekti. Kural bıyıklı halini hesabından paylaşıp "Geçici imaj" notunu düştü. Şu sıralar film çekimlerine devam eden Kural'ın bu imajının film için olduğu düşünülüyor. Kural'ın hayranları yeni imajı çok beğendi ve yorum yağdırdı. Kural hayranları tarafından Ayhan Işık'a da benzetildi.

19 MAYIS PAYLAŞIMIYLA ÇOK KONUŞULMUŞTU

Sıla'ya şiddet uyguladığı haberleriyle gündeme gelen Ahmet Kural, 19 Mayıs paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu. Kural, Anıtkabir'de asker selamı vererek çektirdiği fotoğraf eşliğinde 19 Mayıs'ı bu sözlerle kutladı: "Hiç kimse laf edemez, hepimizin dedesi atası onun sayesinde nefes alıyoruz, Rabbim onu Türk milletine nasip etti, kurtuluşumuzun 100. Yılı, Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun."

Ahmet Kural Yeni İmajıyla Yeşilçam Yıldızına Benzetildi! Sıla, Ayhan Işık, Ahmet Kural, Magazin


YORUMLAR (18)
GÜZİ: Ayhan Işık , Raj Kapoor, Clark Gable ve Ahmet Kural.
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MELEK NAZ: Hakkedene hakını vereceksin abim ellerin dert gormesin????
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.....: Sırf Sıla''yı dövdü diye trollerin has adamı oldu, adamın dibisin diye mesaj atıp duruyorlar, bu ülkenin çivisi fena çıktı.
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SENAY: YAZINIZA SILAYA SIDET UYGULADI DIYE BASLAMASANIZ SAYIN GAZETECILER. SANKI ADAM ONDAN BASKA BIRSEY YAPMADI. HA SILA AYASINA VURDUGU ICIN ELLERINE SAGLIK
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BENNN: Adam gibi adam.. Ne yapsa yakışır Maşşallah çok yakışıklı. Kralsınnn Ahmet Kural..
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