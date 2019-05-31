Ahmet Kurtuluş'a, 5 yaşındaki çocuğunun önünde 2 kurşun (2)

'AĞLAMAYACAĞIM, DÜŞMANLARI SEVİNDİRMEYECEĞİM'

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, elektronik kelepçeyle ev hapsindeyken, polis yeleği giyen kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla vurularak, öldürülen Ahmet Kurtuluş (41) için Narlıdere Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi vakti kılınan cenaze namazında, Ahmet Kurtuluş'un kardeşleri ve yeğenleri, taziyeleri kabul etti. Kurtuluş'un 2 çocuğu da cenazeye gelmezken, yakınlarının yardımıyla güçlükle ayakta durabilen eşi Burçin Kurtuluş, tabuta sarılarak, "Ağlamayacağım, düşmanları sevindirmeyeceğim" dedi.

İş insanı Sedat Peker'in de çelenk gönderdiği cenazeye, eski 'Hells Angels Motosiklet Kulübü' lideri Necati Arabacı ve çok sayıda iş insanı katıldı. Helallik alınıp, cenaze namazının kılınmasının ardından cemaatin omuzladığı tabut, Narlıdere Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilmek üzere götürüldü.

Kaynak: DHA