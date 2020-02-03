Haberler » Güncel » Ahmet Mekin'in acı günü - Haber

Ahmet Mekin'in acı günü

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde kanser tedavisi gören Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden 'Altın Portakal' ödüllü Ahmet Mekin'in eşi Kumral Şükran Kurteli hayatını kaybetti.

03.02.2020 15:48 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:53Ahmet Mekin'in acı günü
Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde kanser tedavisi gören Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden 'Altın Portakal' ödüllü Ahmet Mekin'in eşi Kumral Şükran Kurteli hayatını kaybetti.

Türk sinemasının emektar jönlerinden Ahmet Mekin'in (Kurteli) 63 yıllık hayat arkadaşı 82 yaşındaki Kumral Şükran Kurteli, 2,5 aydır Akdeniz Üniversitesi Hastanesi onkoloji bölümünde kanser tedavisi görüyordu. Kurteli, bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Kumral Şükran Kurteli'nin cenazesi uçakla Balıkesir'e gönderildi. Kurteli'nin, Erdek ilçesi Ocaklar Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi. - ANTALYA

Akdeniz Üniversitesi, Ahmet Mekin, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:03  Eda Taşpınar kimdir? Eda Taşpınar kaç yaşında, nereli?
16:51  İdlib nasıl yazılır? İdlib mi, İdlip mi? İdlib ne demek?
16:31  2020 AGİ ücretleri ne kadar oldu? AGİ 2020 evli, bekar, çocuklu - AGİ 2020 net
15:46  Trabzonspor-Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Erzurumspor maçı hangi kanalda?
15:37  Şirinler: Kayıp Köy filmi konusu ne? Şirinler filmi kimler tarafından seslendirildi? Şirinler: Kayıp Köy filmi konusu nedir?
3.02.2020 17:30:10