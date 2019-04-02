Ahmet Meriç Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde CHP Ağrı belediye başkan adayı Ahmet Meriç oldu. CHP adayı Ahmet Meriç, Ağrı belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Ağrı belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan CHP Ağrı belediye başkan adayı Ahmet Meriç ile ilgili seçim sonuçları ve Ağrı belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. CHP Ağrı belediye başkan adayı Ahmet Meriç oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Ağrı belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Ağrı aday yarışı ve Ağrı seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Ağrı Seçim Bilgileri

Ağrı belediyesi için toplam sandık sayısının 194 olduğu belirlendi.

Ağrı belediyesi için açılan sandık sayısının ise 193 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Ağrı belediyesi için katılım oranının ise % 75,69 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Ağrı toplam seçmen sayısının ise 64.435 olduğu belirlendi.

Ağrı belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 48.770 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

CHP Ağrı Belediye Başkan Adayı Ahmet Meriç Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde CHP Ağrı belediye başkan adayı olarak gösterilen Ahmet Meriç, Ağrı yarışında % 1,91 oranında aldığı oy ile 5'nci oldu. Millet İttifakı ittifakı adayı Ahmet Meriç toplamda 888 adet oy sayısına ulaştı.

Ahmet Meriç Kimdir?

Meriç, 1960 yılında Diyadin ilçesine bağlı Davud köyünde dünyaya geldi. Ortaokul mezunu olan Meriç, evli ve 13 çocuk babasıdır.

CHP Ağrı belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.