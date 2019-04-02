Ahmet Münür Bederli Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız KIRKLARELİ BABAESKİ belediye başkan adayı olan Ahmet Münür Bederli isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KIRKLARELİ BABAESKİ ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Ahmet Münür Bederli isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız KIRKLARELİ BABAESKİ adayı Ahmet Münür Bederli kimdir? Bağımsız KIRKLARELİ BABAESKİ adayı Ahmet Münür Bederli yüzde kaç oy aldı?

Ahmet Münür Bederli Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız KIRKLARELİ BABAESKİ belediye başkan adayı olarak gösterilen Ahmet Münür Bederli BABAESKİ ilçesinde % 8,55 oranında oy almıştır. BABAESKİ ilçesinde % 8,55 oranında oy olan Ahmet Münür Bederli adlı Bağımsız adayı toplamda 1.565 adet oy sayısına ulaştı.

Ahmet Münür Bederli Kimdir?

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde 1951 yılında doğan Ahmet Münür Bederli, ilk ve orta öğrenimini Babaeski'de, lise öğrenimini Lüleburgaz'da tamamladı. İstanbul Universitesi'nden mezun olan Bederli, işadamıdır. Bederli, evli ve 2 çocuk sahibidir.

Ahmet Münür Bedelli, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Bağımsız Kırklareli Babaeski Belediye Başkan Adayı oldu.

KIRKLARELİ BABAESKİ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.