Ahmet Murat Özbilge Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde DSP BURSA büyükşehir belediye başkan adayı Ahmet Murat Özbilge oldu. DSP adayı Ahmet Murat Özbilge, BURSA büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? BURSA büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan DSP BURSA büyükşehir belediye başkan adayı Ahmet Murat Özbilge ile ilgili seçim sonuçları ve BURSA büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. DSP BURSA büyükşehir belediye başkan adayı Ahmet Murat Özbilge oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte BURSA büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. BURSA aday yarışı ve BURSA seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

BURSA Seçim Bilgileri

BURSA büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 6.841 olduğu belirlendi.

BURSA büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 6.841 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

BURSA büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 85,82 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

BURSA büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 2.177.764 olduğu belirlendi.

BURSA büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 1.869.050 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

DSP BURSA Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Murat Özbilge Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde DSP BURSA büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Ahmet Murat Özbilge, BURSA yarışında % 0,33 oranında aldığı oy ile 5'nci oldu. Ahmet Murat Özbilge toplamda 5.976 adet oy sayısına ulaştı.

Ahmet Murat Özbilge Kimdir?

Ahmet Murat Özbilge, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde DSP Bursa Belediye Başkan Adayıdır.

DSP BURSA büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.