Ahmet Nalçacıoğlu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde İyi Parti Kilis belediye başkan adayı Ahmet Nalçacıoğlu oldu. İyi Parti adayı Ahmet Nalçacıoğlu, Kilis belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Kilis belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan İyi Parti Kilis belediye başkan adayı Ahmet Nalçacıoğlu ile ilgili seçim sonuçları ve Kilis belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. İyi Parti Kilis belediye başkan adayı Ahmet Nalçacıoğlu oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Kilis belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Kilis aday yarışı ve Kilis seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Kilis Seçim Bilgileri

Kilis belediyesi için toplam sandık sayısının 213 olduğu belirlendi.

Kilis belediyesi için açılan sandık sayısının ise 213 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Kilis belediyesi için katılım oranının ise % 82,47 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Kilis toplam seçmen sayısının ise 62.657 olduğu belirlendi.

Kilis belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 51.676 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

İyi Parti Kilis Belediye Başkan Adayı Ahmet Nalçacıoğlu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde İyi Parti Kilis belediye başkan adayı olarak gösterilen Ahmet Nalçacıoğlu, Kilis yarışında % 16,87 oranında aldığı oy ile 3'nci oldu. Millet İttifakı ittifakı adayı Ahmet Nalçacıoğlu toplamda 8.403 adet oy sayısına ulaştı.

Ahmet Nalçacıoğlu Kimdir?

Lise son sınıftayken okulu bırakan Nalçacıoğlu, 1999-2003 yılları arasında Kilis Belediyesi Zabıta Müdür Vekili olarak görev yaptı. 2003-2011 yılları arasında Belediye-İş Sendika temsilciliği görevinde bulunan Nalçacıoğlu, evli ve 4 çocuk babasıdır.

İyi Parti Kilis belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.