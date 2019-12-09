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Ahmet Nazif Zorlu, gençlerle buluştu

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen Yeşilay Manisa Şubesi'nin uyguladığı proje kapsamında, üniversite öğrencileriyle buluştu.

09.12.2019 17:30 | Son Güncelleme: 09.12.2019 18:02Ahmet Nazif Zorlu, gençlerle buluştu
Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen Yeşilay Manisa Şubesi'nin uyguladığı proje kapsamında, üniversite öğrencileriyle buluştu.
Zorlu, Yeşil Kitap Kahve'de düzenlenen sohbet programında, gençlerle tecrübelerini, prensiplerini, sosyal konularda yaptığı çalışmaları paylaştı.
Zorlu, teknoloji bağımlılığı konusunda da gençlere dikkatli olmalarını tavsiye etti.
Söyleşide üniversite öğrencileri, Zorlu'ya merak ettikleri soruları yöneltti.
Etkinliğe, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, Denetimli Serbestlikten Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Metin Tokel, Denetimli Serbestlik İl Müdürü Nurullah Menteşe, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fırat Özcan, Yeşilay Manisa Şube Başkanı Salih Fulcun da katıldı.

Ahmet Nazif Zorlu, Manisa, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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