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Ahmet Nur Çebi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

14.12.2019 08:50 | Son Güncelleme: 14.12.2019 08:50Ahmet Nur Çebi, AA'nın
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Çebi, Vodafone Park'ta kulüp binasındaki başkanlık ofisinde yaptığı oylama öncesi, AA foto muhabirleri tarafından yurt içinde ve yurt dışında çekilen fotoğrafları inceledi.
Haber kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar" fotoğrafını oylayan Çebi, yaşam kategorisinde ise oyunu Şebnem Coşkun'un "Yüzen bebekler" fotoğrafına verdi.
Çebi, kategorisinde ise oyunu Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafı için kullandı.

Beşiktaş Spor Kulübü, Ahmet Nur Çebi, Anadolu Ajansı, Vodafone Park, Güncel

Kaynak: AA

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