Haberler » Spor » Ahmet Nur Çebi: Abdullah Avcı ile yola devam edeceğiz

Ahmet Nur Çebi: Abdullah Avcı ile yola devam edeceğiz

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Nevzat Demir Tesisleri'nden futbolcular, Abdullah Avcı ve teknik ekiple buluştu. Çebi, Abdullah Avcı ile yola devam edeceklerini açıkladı.

22.10.2019 17:12

Beşiktaş Kulübü'nün yeni Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri, Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen öğle yemeğinde Teknik Direktör Abdullah Avcı, teknik ekip ve futbolcular ile bir araya geldi. Çebi, tartışılan Abdullah Avcı ile yola devam edeceklerini söyledi.

Siyah-beyazlı takıma hitaben kısa bir konuşma yapan Başkan Çebi, şunları söyledi:

"Bugüne nasipmiş yeniden bir araya gelmek. Bu sefer başkan olarak görev aldım ve buraya geldim. Seçim dönemi geride kaldı. Artık buradayız. Burada yaklaşık dört beş yıl görev yaptım. Beşiktaş'ta yeni bir dönem başlıyor. Ben zor olanı kongrede hallettim. Biliyorsunuz ki camialar ve taraftarlar sportif başarı isterler. Huzurlu olmanızı, bana ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma güvenmenizi istiyorum. İyi bir ekibiz. Sizler de çok iyi bir ekipsiniz. Geçen birkaç ay içindeki dağınıklığı ortadan kaldıralım. Sorunları çok iyi biliyorum. Birçok sorununuzun çözüldüğünü hemen hissedeceksiniz.

"ABDULLAH AVCI İLE YOLA DEVAM EDECEĞİZ"

Çebi, Abdullah Avcı için, "Değerli Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı ile çok eskiden tanışıyoruz. Onunla bu yola devam edeceğiz. Onun arkasındayız. Sonuna kadar onunla ve sizlerle beraberiz. Önümüzde iki tane maç var. Eğer bu iki maçta göstereceğiniz performans iyi olursa benim elimi güçlendireceksiniz. Benim ve arkadaşlarımın ellerinin güçlenmesine ihtiyacımız var. Siz bize yardım edeceksiniz, biz de size yardım edeceğiz. Biz yapmamız gerekenleri biliyoruz. Sizler de yapmanız gerekenleri biliyorsunuz. Bana ne zaman ihtiyaç duyarsanız koşarak buraya geleceğim. Size yalan söylemeyeceğim, sizi yalnız bırakmayacağım." ifadelerini kullandı.

Galatasaray ile Real Madrid U19 maçı bütçe olmadığı için yayınlanmadıGalatasaray ile Real Madrid U19 maçı bütçe olmadığı için yayınlanmadı

Prade, Prade, 'yeğenime mesaj atabilirsin' demişti! Kim olduğu ortaya çıktı

Şener Özbayraklı ve oyuncu sevgilisi Şilan Makal BorçkaŞener Özbayraklı ve oyuncu sevgilisi Şilan Makal Borçka'da evleniyor

GalatasarayGalatasaray'dan Ali Koç'a tarihi rest! Sözleşme feshedildi

Ahmet Nur Çebi: Abdullah Avcı ile yola devam edeceğiz

Ahmet Nur Çebi, Abdullah Avcı, Spor

YORUMLAR (4)
BLADE:Baskan yanlis yapiuosun bu adam takimi mahvetti nasil bir antrenman uygulatiyosa takimin yarisindan fazlasi sakat , oyle 1 mac falan da degil 1 2 ay yatiyor sakatlanan ... Sistem mistem dedi batirdi takimi yol yakinden gs macindan sonra buyuk ihtimal yenilecegiz yollayin gitsin getir sergeni ya da tamer tunayi
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
H:T:Çebi de bu seneden umudunu kesmiş anlaşılan. Fikonun kazıkları birden temizlenmezki ne yapsın sözleşmeyi fes etmekde yüklü maliyet getirecektir.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
SELİM:Ya hocam bu adam bize çelme takmaya geldi. İnşaallah çabuk gider.
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
ADSİZ:meymenetsiz senden baska ne beklenirdiki. .
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
Son Dakika Spor Haberleri
18:50 VakıfBank'ta Kübra Akman, ameliyat edildi
18:44 Ali Çetin'e ceza geliyor!
18:16 Medipol Başakşehir'de Wolfsberger maçı hazırlıkları sürüyor
18:14 Bakan Kasapoğlu'ndan milli güreşçilere tebrik
18:08 Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, PFDK'ye sevk edildi
18:00 UEFA B Antrenörlük Kursu, Erzurum'da yapılıyor
17:59 Kayserispor'da Başkan Yardımcısı Türker Horoz istifa etti!
22.10.2019 19:00:10