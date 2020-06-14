Ahmet Nur Çebi: Abdullah Avcı'nın tazminatı 30 milyon TL ve iş bulana kadar bunu ödemek zorundayız

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın'dan önceki teknik direktör Abdullah Avcı için konuştu. Çebi, Avcı'nın 30 milyon TL tazminatı olduğunu ve iş bulana kadar siyah-beyazlıların maaşını ödemekle yükümlü olduğunu söyledi.

14.06.2020 14:50 | Son Güncelleme: 14.06.2020 15:49

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, A Spor ekranlarında Fikret Orman döneminde sezon başına 12 milyon TL'den 3 yıllığına anlaşma yapılan Abdullah Avcı konusunda açıklamalarda bulundu

Ahmet Nur Çebi, "Kampanya başladıktan sonra Abdullah Avcı Hoca ile konuşmadık. İyi bir hocadır Abdullah Hoca. 30 milyon TL tazminatı var, 'Vazgeçtim' derse çok teşekkür ederim kendisine ama demek mecburiyeti yok. Zaten kontratın yazıyor, iş bulana kadar olan maaşlarını ödemekle kulüp mükellef. 3 yıllık kontrat ve devam ediyor. Sahada değil ama ödeme mükellefiyetimiz devam edecek" dedi.

"BU ZAMANA KADAR BİZİ HİÇ ÜZMEDİ"

Kendilerini üzmediğini ifade ederken, "Başarılı bir hocadır. Gideceği yerde arada maaş farkı olursa ve istemezse binlerce kez teşekkür ederim. Ancak, şu ana kadar bizi hiç üzmedi, onu da söyleyeyim." sözlerini kullandı.

Ahmet Nur Çebi: Abdullah Avcı’nın tazminatı 30 milyon TL ve iş bulana kadar bunu ödemek zorundayız
Etiketler: Ahmet Nur Çebi, Abdullah Avcı, Beşiktaş, Spor, Haber
Yorumlar (12)
XXX: sergen, beşiktaşı şampiyon yapmalı ki bu, anca ödenir. .
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VATANDAŞ: böyle anlaşmamı olurmuş
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DUMAN: bu dünyada futbolcu , TD olmak varmış.
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