Ahmet Nur Çebi: Abdullah Avcı’nın tazminatı 30 milyon TL ve iş bulana kadar bunu ödemek zorundayız

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, A Spor ekranlarında Fikret Orman döneminde sezon başına 12 milyon TL'den 3 yıllığına anlaşma yapılan Abdullah Avcı konusunda açıklamalarda bulundu

Ahmet Nur Çebi, "Kampanya başladıktan sonra Abdullah Avcı Hoca ile konuşmadık. İyi bir hocadır Abdullah Hoca. 30 milyon TL tazminatı var, 'Vazgeçtim' derse çok teşekkür ederim kendisine ama demek mecburiyeti yok. Zaten kontratın yazıyor, iş bulana kadar olan maaşlarını ödemekle kulüp mükellef. 3 yıllık kontrat ve devam ediyor. Sahada değil ama ödeme mükellefiyetimiz devam edecek" dedi.

"BU ZAMANA KADAR BİZİ HİÇ ÜZMEDİ"

Kendilerini üzmediğini ifade ederken, "Başarılı bir hocadır. Gideceği yerde arada maaş farkı olursa ve istemezse binlerce kez teşekkür ederim. Ancak, şu ana kadar bizi hiç üzmedi, onu da söyleyeyim." sözlerini kullandı.