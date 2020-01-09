Haberler » Spor » Ahmet Nur Çebi, Antalya'da takımla bir araya geldi - Spor

Ahmet Nur Çebi, Antalya'da takımla bir araya geldi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Antalya kampında hazırlıklarını sürdüren takımla bir araya geldi.

09.01.2020 01:06 | Son Güncelleme: 09.01.2020 01:11Ahmet Nur Çebi, Antalya'da takımla bir araya geldi
Başkanı Ahmet Nur Çebi, kampında hazırlıklarını sürdüren takımla bir araya geldi. Teknik Direktör Abdullah Avcı ve futbolcularla akşam yemeğinde bir araya gelen Çebi, kamp çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Antalya'da kamp yapan takımla bir araya geldi. Futbol A Takımı'nın Macaristan temsilcisi Mezokövesd maçını izleyen ve sonrasında takımın kamp yaptığı otele geçen Çebi'ye Asbaşkan Emre Kocadağ ve Transferden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları eşlik etti. Maçın ardından Teknik Direktör Abdullah Avcı, teknik ekip, futbolcular ve A takım personeliyle bir araya gelen Çebi, kamp çalışmaları hakkında bilgi aldı. - ANTALYA

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Antalya, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

02:01  Crystal Palace, Cenk Tosun transferini bitiriyor - Spor
01:06  Ahmet Nur Çebi, Antalya'da takımla bir araya geldi - Spor
01:01  Monaco 73-85 Galatasaray Doğa Sigorta - Spor
00:56  Futbol camiasından şehit askerler için başsağlığı mesajı - Spor
00:56  Brose Bamberg 86-81 Gaziantep Basketbol - Spor
00:04  Real Madrid, Valencia'yı 3-1 yenerek Süper Kupa'da finale yükseldi - Spor
23:11  Son Dakika: Fenerbahçe, Simon Falette'yi kadrosuna kattı - Spor
22:21  Ronaldo'nun kaslı fotoğrafı sosyal medyayı yıktı geçti - Spor
21:07  Galatasaray'ın Mert Çetin için Roma'ya yaptığı teklif ortaya çıktı - Spor
20:50  Roma, milli futbolcu Mert Çetin sayesinde bir kayıp çocuğa daha ulaştı - Spor
9.01.2020 02:13:16