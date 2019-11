Ahmet Nur Çebi: Başarılı olmaktan başka çarem yok

"İçinde olduğum dönemin incelenecek olması benim için önemli"

OLGUCAN KALKAN - ALİ DANAŞ/ İSTANBUL, – Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Son seçime katılan Beşiktaşlılara teşekkür ediyorum. Bana oy veren vermeyenlere de teşekkür ediyorum. Açık ara bir seçim olması sebebiyle üstümde bir baskı hissediyorum. Bunun altından kalmak için başarılı olmaktan başka çarem yok" dedi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün 2019 yılı 3'üncü Olağan Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Divan Kurulu toplantısına ilk kez kulüp başkanı sıfatıyla katılan Ahmet Nur Çebi, başarılı olmaktan başka çareleri olmadığını belirterek, "Bütün arkadaşlarımın konuşmalarını dinledim, burada kaldım. Sizler benim için önemlisiniz. Katılımcı olacağız. Zaman harcamak gerekiyorsa harcayacağız. Son seçime katılan Beşiktaşlılara teşekkür ediyorum. Bana oy veren vermeyen herkese teşekkür ediyorum. Açık ara bir seçim olması sebebiyle üstümde bir baskı hissediyorum. Bunun altından kalmak için başarılı olmaktan başka çarem yok. Bana güvendiğiniz için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"İÇİNDE OLDUĞUM DÖNEMİN İNCELENECEK OLMASI BENİM İÇİN ÖNEMLİ"

Denetleme için başvuru yaptıklarını ve kendisinin de içinde olduğu dönemin incelenmesinin önemli olduğuna dikkat çeken Çebi, "Serdal Adalı, denetleme istemişti. Ben sürenin biraz daha uzatılarak denetilmesini istedim. Adalı'nın talep ettiği süreç benim de içinde olduğum süreçti. Dolayısıyla ondan imtina etmem kendimden emin olduğum için söz konusu değildi. İçinde benim de olduğum döneminde denetlenecek olması benim için çok önemlidir. Bu sebeple denetleme kurulu bakanlığa yazılı olarak başvuru yaptık. Kendilerine bütçe verip, yanlarında olacağımıza ilettik. Sizlere açıklanacak bir divan olabilir genel kurul olabilir. Her konuya açığız. Biz bütün faturalara sözleşmelere bakacağız" şeklinde konuştu.

"BU ZOR SÜRECİN NEREDEN GELDİĞİNİ DEĞERLENDİRMEK GEREKİYOR"

Bu zor durumun nereden geldiğinin bilinmesi gerektiğine dikkat çeken Çebi, "40 günlük süreci az önce anlattı yönetici arkadaşlarım. Durum öyle çok keyifli falan değil. Tamam geldik, enkaz edebiyatı yapmayalım, ağlamayalım ama bir süre sonra hepimiz unutacağız eski dönemleri. Bizim içinde bulunacağımız zor durumların, bu zor sürecin nereden geldiğini değerlendirmek gerekiyor. Buraya geldiniz, geçmişi karıştırmayın gibi bir söylemle karşılaşmak pek doğru olmaz" ifadelerini kullandı.

"İSRAF DÖNEMİ YAŞANMIŞ"

"İsraf dönemi yaşanmış. O gün kapıdan içeri girdiğimde ne hissettiğimi söylemek istiyorum sizlere" diyen Çebi, "Vurdum duymaz bananeci ihtimama gösterilmemiş, sözleşmelerde de gördük bu durumda sizlere rapor olarak verdik ama ben duygularımı söylemek istiyorum. Bir kere çok yorgunum. Konuşacak enerjiyi bile zor buluyorum. Onun için affedin beni. Geldiğimizden beri 2 saatten fazla uyumuyorum. Sabaha kadar bunların altından nasıl kalkarız diye düşünüyoruz. Önümüzdeki 3 yılın sporcusuyla, sponsorlarıyla imzalar atılmışsa, bunlar kulübün gelir giderlerini ortaya çıkartır mı, çıkartır. Ben önümüzdeki 2.5 yılın 1 milyar TL zararla ile kapatılacağını düşünüyorum. Biz bunları ne kadar aşağı çekebilirizin çalışmasını yapıyoruz. Sponsorlarımızdan biraz yukarı çıkmalarını istiyoruz. Sözleşmelerde fedakarlıklar istiyoruz. Gelirin giderin 1 lira fazla olan kulüp yaratamazsak, hiçbir başka bir ley konuşmamıza gerek kalmayacak. Kimse Beşiktaş'tan den büyük değil. Biz Beşiktaş'ı var etmeyeceğiz. Beşiktaş zaten var. Biz Beşiktaş'ı nasıl şekillendireceğiz mesele bundan ibaret" dedi.

"BEN ÖNCE ALLAH'A SONRA SİZE EMANETİM"

Kulüpteki ilk 4 senesinin hesabını herkese verebileceğini söyleyen Çebi, şöyle konuştu:

"Ben 1+3+3 sene geçirdim kulüpte. İlk 4 senede söyleyecek bir şeyim yok. Hesabını herkes verebilirim. Zaten 7 senenin içinde onlar da çıkacak. Ben mesela neler yaşadım. Son 3 yılımda neler yaşadım anlatayım, yorumunu size bırakırım. İcra kurulu başkanıyım paraların nerede olunduğu bana sorulmalıymış. Kendisi asbaşkan (Deniz Atalay) ben yokum ama o bunu diyor. Son seçimde bütün son dönemdeki arkadaşlarımın benim karsımda çalıştığını biliyorsunuz. Bunu size soruyorum. Kartal Yuvalarından sorumlu yöneticiye soruyorum, 'Stoklarımızda ne kadar mal var' diye onu başkanla hallettik diyorlar. Televizyonu azat ettik. Ne kadar tasarruf ettik. İlgili yöneticiye soruyorum, efendim biz onu başkan ile hallettik diyor. Sizin gündeminizi meşgul etmeyelim diyorlar. Size bilgi verilmemesi için başkan tarafından talimatlandırdık diyorlar. Aksi halde kovuluruz dediler. Ben size yalan söylemedim. Arkamızdan sallamasın yoksa yıpratırız dediler. Ben önce Allah'a sonra size emanetim."

"SEÇİM KARARI ALMIŞLAR, BENİM HABERİM YOK"

Yaz aylarında kendisi tatildeyken seçim kararı alındığını ve kendisinin bundan haberi olmadığını söyleyen Çebi, "1 yıllık kontratın 1 yıllık muafiyeti olmaz. Efendim biz 15 yıllık sözleşme yaptık. Siz icra kurulundan yetki almadınız. Biz başkanla hallettik dediler. Ben bu şartlar altında çalıştım. Avrupa'da başarılı giden takıma sekte vurmamak adına Şenol hoca ile yan yana durmayı kendime Beşiktaş adına durmayı atlettim. Her kızdığında, her küstüğünde kacak adam değilim ben. Yapılan seçimler benim buradan bertaraf edilmem adına yapılmıştır. Her şeyi ağabeyime sorarım diyen sayın başkan karar alıyor burada. Ben yokum. Bir yaz günüydü. Benim haberim yok. Herkes beni arıyor. Bana sen yıllarca ağabey deyip, ben her şeyi Ahmet Ağabey'ime sorarım demedin mi. He konu Ahmet Nur Çebi'nin bertaraf edilmesiyse başardınız, 1.5 yıl. 1.5 yıl sonra koridordan girdiğimizde çalışmayan insanlar, bitmiş bir ruh... Biz Ümraniye'ye gittik. Herkesin kafası önde. Kimse uğramamış aylarca. Ayağa kaldırdık. Buradayız, size yalan söylemeyeceğiz dedik. Varsa vereceğiz, yoksa veremeyeceğiz dedik. Verdik oynuyorlar, veremedik oynuyorlar. Demek ki insanlara dokunacaksınız. Yalan söylemeyeceksiniz, dürüst olacaksınız. İnsanlara yalan söylemeyeceksiniz, dürüst olacaksınız. Tek beklenti bu" dedi.

"BÜTÜN GELİRLER TEMLİKLİ"

Kulüpte bütün gelirlerin temlikli olduğuna dikkat çeken Çebi, "Şu anda bütün gelirlerimiz temlikli. Bize bir kuruş bize akan yok. Bankaya yatan paralarımızdan bir kuruş alamıyoruz. Giderayak 250 milyon TL bu kulübü Avrupa'ya götürmeyen ben olmayayım diye o sözleşmenin altına imza atarsınız, sizden sonra gelecek yönetimin elini-ayağını bağlarsınız. Ben şimdi nereden bulacağım ayda 10-15 milyon Euro'yu. Bütün gelirler orada. Hep bir şekilde bankaya temlik edilmiş. ya biz bunları gelip değiştireceğiz, başaracağız. Şimdi biz birlik ve beraberlik istiyoruz. Amatörler ve personel konusundaki tasarruf. Ben Beşiktaş'ın emanetine ihanet edemem. Bana birçok kişi kızacak ama ben bunları yapmak zorundayım. Bizleri affedin. Sizlere karşı yapılan bir şey değil bu. Bana neyin hesabını soracaksınız Ali Rıza Bey. Bir sorun önce hanım efendiye, bana kırık mı, buruk mu" diye konuştu.

"YUSUF TUNAOĞLU'NUN KIZI BENİM İÇİN DEĞERLİDİR"

Yusuf Tunaoğlu'nun kızının kulüpteki görevinden uzaklaştırılmasıyla ilgili de konuşan Çebi, "Söylemek istemiyordum ama söyleyeyim. Yusuf Tunaoğlu'nun kızı benim için değerlidir. Benim orada ihtiyacım yok. Beşiktaş şu an maaş ödeyemiyor. Gelin burada bunu neden ödeyemiyoruz diye tartışalım. O hanımefendiye şirketimde başımın üstünde yeriniz var, benimle çalışır mısınız dedim. Şirketimde ihtiyaç vardı, teklif ettim, teşekkür etti. Burada yoktu. Bu israftan yılda 10 milyon TL sağlayacağız. Amatörlerle ilgili size bir şeyler söyleyeyim. Nasıl oluyor 20 milyon zarar yazıyor. Bunun adını nasıl amatör koyuyorsunuz. Amatör dediğiniz bu kıymetli formayı giyer, buraya gelir. Benim onlara yapabileceğim şey, hocalarına iyi para verip, çalıştıkları yerlerin suyunu akıtmaktır. Bu başka bir boyuta geçmiştir. Hadi oynasın amatör arkadaşım 3-5 bin TL'ye. Yok. Basketçi arkadaş yok. Kulübe gelen en büyük hacizler voleybolcu bir arkadaştan. Miktar ne kadar biliyor musunuz. 2 milyon 900 bin TL. Buyrun size amatör. Bu mu amatör. Menajerler, amatör adı altındaki sporcular yolunu bulacak, öyle bir şey yok. Ben sizden şerefli bir Beşiktaş aldım. Ona zarar vermemek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Denetlemeleri yapacağız. Ben bu kulübü yönetmek için aldım, denetlemek için almadım. Tüzükte de yanlış olan bir şeyler var. Başkanı denetlemek için başkana soracaksınız. Başkan bir yanlışı varsa kendisini denetletir mi" ifadelerini kullandı.

"DARGINLIKLAR, KÜSLÜKLER BİTMELİ"

Camiadaki küskünlüklerin sona ermesi gerektiğini söyleyen Çebi, "Sevgili Beşiktaşlılar, ben de insanım. Ben camianın yardımını alamazsam, destek alamazsam ben dizlerimin üstüne çökerim. Divan kurulu ve taraftarları Beşiktaş ile birlikte olmak zorunda. Dargınlıklar ve küskünlükler bitmeli. Geçmişi kapatalım. Yapıcı eleştiriler yapalım. Başka Beşiktaş bulamayacağız" diyerek sözlerini noktaladı.

