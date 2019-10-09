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Ahmet Nur Çebi başkan adayı olmayacak

Beşiktaş'ta başkanlık için adı geçen isimlerden olan Ahmet Nur Çebi, aday olmama kararı aldı.

09.10.2019 16:29Ahmet Nur Çebi başkan adayı olmayacak

Fikret Orman'ın görevi bırakma kararı sonrası gidilen olağanüstü genel kurulda aday olması beklenen Ahmet Nur Çebi, son kararını verdi. Bir süredir liste hazırlığında olan ve kurmaylarıyla durum değerlendirmesi yapan Çebi, yarışa girmeme kararı aldı.

Bugün 17.00'da listesini divan kuruluna sunması beklenen Çebi, yaptığı son değerlendirmenin ardından bu seçimde aday olmama yönünde tercih kullandı.

Ahmet Nur Çebi'nin yakın dostlarına, "Şu anda yarışma değil, kulübe destek verme zamanı" dediği ifade ediliyor.

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Ahmet Nur Çebi, Fikret Orman, Spor

YORUMLAR(4)
FİKONUN ADAMI ADALI:SERDAR ADALI ALIR O HALDE
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FIRTINA 61:450milyon avro borç. Kulüp 7 aydır maaş vermiyormuş. Bu şartlarda önünü görmeyen, bankalarda kredisi kalmayan kulübe nasıl aday olsun?Bugün radyoda Atilla Türker ile bu konuyu konuşuyorlardı. İşin özeti aslında yukardaki cümlelerde yazıyor. Borç çok, para yok. . .
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MARK:Bir daha da aday olma zaten
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BJK:Kimi Destekliyon İsmail ünalımı,
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