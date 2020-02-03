Haberler » Spor » Ahmet Nur Çebi, Boateng ile bir araya geldi - Spor

Ahmet Nur Çebi, Boateng ile bir araya geldi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yeni transfer Kevin-Prince Boateng ile bir araya geldi.

03.02.2020 20:34 | Son Güncelleme: 03.02.2020 20:50Ahmet Nur Çebi, Boateng ile bir araya geldi
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yeni transfer Kevin-Prince Boateng ile bir araya geldi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ikinci başkan Adnan Dalgakıran ile asbaşkan Emre Kocadağ'ın da yer aldığı buluşmanın, Vodafone Park'ta gerçekleştirildiği belirtildi.
Çebi'nin sıcak bir ortamda geçen buluşmada Boateng'e, "Beşiktaş ailesine hoş geldin." diyerek, başarılar dilediği kaydedildi.
Ganalı futbolcunun Çebi ile görüşmesinin ardından Vodafone Park ve Beşiktaş JK Müzesi'ni ziyaret edip, kulüp tarihi hakkında bilgi aldığı ifade edildi.

Beşiktaş Spor Kulübü, Kevin Prince Boateng, Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

17:39  Maydonoz nasıl yazılır? TDK'ya göre maydonoz mu, maydanoz mu?
17:03  Eda Taşpınar kimdir? Eda Taşpınar kaç yaşında, nereli?
16:51  İdlib nasıl yazılır? İdlib mi, İdlip mi? İdlib ne demek?
16:31  2020 AGİ ücretleri ne kadar oldu? AGİ 2020 evli, bekar, çocuklu - AGİ 2020 net
15:46  Trabzonspor-Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Erzurumspor maçı hangi kanalda?
3.02.2020 23:13:48