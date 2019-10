Ahmet Nur Çebi: "Bugün bir değişimin başlangıcı olmuştur"

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi, teşekkür konuşması yaptı.BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde yapılan seçimde oy sayımının ardından başkanlığı kazandığı açıklanan Çebi, kürsüye eşiyle geldi.Beşiktaş'ın yeni bir döneme açıldığını belirten Çebi, "Beşiktaş bugün yeni bir döneme, ufka açılmıştır. Bugün bir değişimin başlangıcı olmuştur. Katılımcı, paylaşımcı, dürüst, çalışkan ve hedefi Beşiktaş'ı her an yukarı taşımak olan bir süreç geçireceğiz." diye konuştu."Beşiktaş'ın şerefi, namusu, bir kuruşu bize emanet"Zor günlerin yanında güzel günler de geçireceklerini aktaran Çebi, "Önümüz aydınlık, önümüz parlak. Tüm yönetici arkadaşlarımla size söz veriyoruz. Beşiktaş'ın şerefi, namusu, bir kuruşu bize emanet. Hiç merak etmeyin. Zor günlerimiz olacak, zor günlerin yanında güzel günlerimiz olacak. Bu vazifeyi teslim alıyoruz, yarın sabahtan itibaren Beşiktaş'a güzel şeyler yapmak için söz veriyoruz." ifadelerini kullandı."Herkesin birbirine sarıldığı bir Beşiktaş için mücadele edeceğiz"Yöneticilerini kürsüye çağıran ve hepsinden Beşiktaş'a hizmet etmeleri için söz alan Ahmet Nur Çebi, şunları kaydetti:"Yönetici arkadaşlarımı 'çocuklarınızı koklayın, valizinizi toplayın bir süre Beşiktaş'a hizmet edeceğiz' diye çağırdım. Beşiktaş genel kurulu bugün bindirilmiş kıtaların olmadığını, olamayacağını, bu lekenin Beşiktaş'ın alnına vurulamayacağını gösterdi. Bundan sonra biz bu yolda tek başımıza yürümeyeceğiz. Tüm camia ile taraftarlarla, tüm kurullarımızla, yöneticilerimizle beraber hareket edeceğiz. Her şey konuşuldu bitti. Herkesin birbirine sarıldığı bir Beşiktaş için mücadele edeceğiz."Ahmet Nur Çebi ve yöneticilerinin öz geçmişiTrabzon'da 1959 yılında doğan Ahmet Nur Çebi, 1978 yılında TED Karabük Koleji'nden, 1983 yılında ise Marmara Üniversitesi Ekonomi Fakültesi'nden mezun oldu.Ahmet Nur Çebi, Kaptan Demir Çelik, Çebi Denizcilik, Nur Gemicilik, Çebi Enerji ve Martaş Liman Tesisleri Yönetim Kurulu Başkan ve Kaptan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürütmektedir.Ahmet Nur Çebi, 2012'de Fikret Orman'ın başkan seçilmesiyle 2019 yılına kadar yöneticilik yaptı.Çebi, evli ve iki çocuk babasıdır.Çebi'nin yönetim kurulu asıl üye listesinde şu isimler bulunuyor:Adnan Dalgakıran:1962 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümü mezunu. Sanayici olan Dalgakıran, evli ve iki çocuk babası. İngilizce bilmektedir.Emre Kocadağ:1983 yılında İstanbul'da doğdu. Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunu. İş insanı Kocadağ, evli ve bir çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.Fatih Hakan Avşar:1974 yılında Sivas'ta doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Bölümü mezunu. İş insanı Avşar, evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.Ahmet Mesut Urgancılar:1967 yılında Bursa'da doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Fakültesi ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü mezunudur. Uzun yıllar uluslararası firmalarda üst düzey yöneticilik yapan Urgancılar, evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.Kemal Erdoğan:1970 yılında Şanlıurfa'da doğdu. Londra Richmond Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Bölümü mezunudur. İş insanı Erdoğan, evli ve dört çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.Enis Ulusoy:1981 yılında Kayseri'de doğdu. Londra American InterContinental University mezunudur. Evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.Erdal Torunoğulları:1964 yılında Kars'ta doğdu. İş insanı Torunoğulları, evli ve üç çocuk babasıdır. Torunoğulları, Fikret Orman yönetiminde de bulunmuştu. Hollandaca ve İngilizce bilmektedir.Berkan Gocay:1962 yılında İstanbul'da doğdu. Marmara Üniversitesi Ekonomi bölümü mezunudur. İş insanı Gocay, evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.Çebi'nin yönetim kurulu yedek üyeleri ise şöyle:Umut Şenol:1978 yılında Sakarya'da doğdu. Boğaziçi Ünivrsitesi İşletme Fakültesi mezunudur. İş insanı Şenol, evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.Bilgihan Sürmen:1969 yılında Zonguldak'ta doğdu. İş insanı Sürmen, evli ve beş çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.Hakan Daltaban:1967 yılında İskenderun'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. İş insanı Daltaban, evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.Fırat Fidan:1979 yılında Diyarbakır'da doğdu. Virgina Tech Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezundur. İş insanı Fidan, bekar ve bir çocuk babasıdır. İngilizce ve Almanca bilmektedir.Ali Efe Bezci:1990 yılında Ankara'da doğdu. TOBB ETÜ İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü mezunudur. İş insanı Bezci, evlidir. İngilizce bilmektedir.