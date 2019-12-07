Ahmet Nur Çebi: TFF transfer yapamayacağımızı söylüyor

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, devre arasında yapılacak transferler ve finansal konular ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Ahmet Nur Çebi, Hayatta Beşiktaş Radyosu'na verdiği röportajda finansal durum ile ilgili olarak, "Sorunlar gerçekten çok büyük. Diğer kulüplerde de bu var. Taraftar ve yönetici beraber olmak zorunda. Eğer Beşiktaş camiası bizim yanımızda olmayı bırakırsa ben dizlerimin üzerine çökerim. Çıkarsak beraber çıkacağız." dedi.

"UEFA'DAN CEZA GELEBİLİR, HAZIR OLUNSUN"

Yoğun ve kesintisiz temponun üzerinde bıraktığı etkiden de bahseden Çebi, "Uykusuzluk tabii ki var. Biraz kuruntulu bir adamım. Geriliyorum. 15 gün sonrasını, 2 ay sonrasını düşünüyorum. Bunlar beni tedirgin ediyor. Gelirlerin tamamı temlikli. Kasaya 1 kuruş para girmiyor. Yeni bir finans düzeni bulmaya çalışıyoruz." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

Beşiktaş Başkanı, "Zorluklar var. UEFA'ya gidememekse gidememek. Bu olacak demiyorum ama olabilir diyorum. Herkes buna hazır olmalı." ifadelerini kullandı.

"TFF 'TRANSFER YAPAMAZSIN' DİYOR"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "2 transfere ihtiyacımız var. Santrfor ve orta saha 6 yada 8 numara olabilir. TFF'nin şu anda bize müsaade etmediğini ilk ben açıklayayım. "Bu bütçe ile transfer yapamazsınız" diyor. Elimizdeki oyunculardan göndermemiz gerekiyor. Bunun içinde banka da var. Geçen yaz yapmamız gereken 16 milyon euroya yakın transfer yüzünden limitimiz aşılmış. Satış olmadan transfere izin verilmiyor. Lisans kurulu ile görüşmelerimiz sürüyor. Bunu aşmamız gerekiyor." dedi.

"TALISCA, CENK DEFTERLERİ KAPANDI"

İsmi geçen oyuncularla ilgili gelen soruya Ahmet Nur Çebi, "Talisca, Cenk defterleri kapandı. Ben de çok isterim ama yok." ifadelerini kullandı ve konuşmasını noktaladı.