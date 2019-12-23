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Ahmet Nur Çebi, derbi sonrası isyan etti: Skandal, rezalete dönüştü

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe ile oynanan derbi maçtaki hakem kararlarıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Hakem hatalarına yönelik sert sözler sarf eden Çebi, VAR protokolünün değişmesini ve VAR kayıtlarının açıklanmasını talep etti.

23.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:58

Başkanı Ahmet Nur Çebi, maçında yaşanan tartışmalı hakem kararlarıyla ilgili olarak bir basın toplantısı düzenledi.

Beşiktaş aleyhine yapılan hataların rezilliğe dönüştüğünü iddia eden Ahmet Nur Çebi, VAR kayıtlarının açıklanmasını ve VAR protokolünün değişmesini talep etti.

Ahmet Nur Çebi'nin yaptığı açıklamalardan öne çıkan noktalar şöyle;

Sayın Ali Koç ve yönetimine misafirperverlik için teşekkür ederiz. Ancak maç başlamadan yapılan anons ve yapılan şarkılarla taraftarın galeyana getirilmesi manidardır. Adaleti herkes için istiyoruz. Beşiktaş'ın lehine de olsa bu hataları söyleyeceğiz. Bedeli ne olursa olsun bunu yapacağız. İlk günden beri yapıcı olmak istiyoruz ama bu çabanın acizlik olarak değerlendirilmesini kabul edemeyiz. Haftalardır süren skandal kararlar, dün gece Fenerbahçe maçında adeta rezilliğe dönüştü. Kamuoyu önünde sustuk, uyarılarımızı ilgililere yaptık. Dün gece bir rezalet yaşandı, bu kamuoyunun ve yorumcuların da takdiridir. Ayrıcalık istemedik, adalet istedik. Bu yolda yalnız da kalsak, yolumuzdan şaşmayacağız. Hakemler ve futbolu yönetenler adil olarak zorundadır. Beşiktaş derbide iyi performans göstermemiş olabilir ama size ne! Hakem gelip bilet kesemez, bizi mağdur edemez! Dün akşamı hiçbir Beşiktaşlı hiçbir Beşiktaşlı unutmayacak. Unutursak, aynı rezaleti tekrar yaşayacağımızı biliyoruz.

"TFF VE MHK'NİN İÇİ RAHAT MI?"

Çok ağır küfürlere maruz kaldık. Sayın Ali Koç maç sonu geldi, özür diledi ve bunu kamuoyu önünde de paylaştı. Kendisine teşekkür ederiz. Özür dilemek erdemdir. Peki TFF ve MHK'in içi rahat mı? Çıkın Beşiktaş'tan özür dileyin! Memnunsanız çıkın bunu da söyleyin.

"VAR PROTOKOLÜ DEĞİŞSİN VE VAR KAYITLARI AÇIKLANSIN"

Sakın eskisi gibi çıkıp lehimize karar verip, rakiplerimizi hatalarla boğmayın! VAR protokolünün değişmesini istiyoruz. Bu konuda tüm araştırmaları yapacağız. Şenol Hoca'nın dediği gibi 'İyilik yoksa, VAR, yok fark etmez.' VAR kayıtlarını açıklayın, biz de başkaları gibi 'VAR kayıtları elimizde var' mı diyelim? Bu kayıtları açıklayın, içinizdeki çürük elmaları temizleyin. UEFA'da deneyimli bir hakem hocasıyla çalışmak istiyoruz. Bize eğitim verecek, rapor hazırlayacak ve bu raporu hem TFF hem de UEFA ile paylaşacağız. Bu düzen böyle sürmeyecek.

"ALİ KOÇ BEĞENMİŞSE YANLIŞ BEĞENMİŞ"

Sayın Ali Koç da hakem hatalarından rahatsızsa, bizim vereceğimiz mücadeleye ortak olmalarını öneriyorum. Ali Koç, Nihat Özdemir ve Zekeriya Alp'in ne görüştüğünü, konuştuğunu bilmiyorum. Eğer adalet istediyse, sorun yok. Ben kamuoyu önünde istiyorum, o da adalet istediyse sorun yok.

Ali Bey hakemi beğenmişse yanlış beğenmiş, bir gecede mi düzeldi sorunların hepsi, bir Fenerbahçe maçına denk gelir. Ali Bey bir daha izlerse bu yapılan haksızlığı görüp anlayabileceğini biliyorum.

"DÜDÜK ASTIRSAK NE OLUR?"

Mühim olan düzenin değişmesi. Hakemlerin düdük asması önemli değil, düzen içinde biri gider biri gelir. Önemli olan düzenin değişmesi. Çarşamba günü Kulüpler Birliği toplantısında bunu gündeme getireceğim, adalet gelene kadar bu konuyu gündemde tutacağım. Herkes için adalet gelene kadar.

"ZEKERİYA ALP'İN İSTİFASINI İSTEMİYORUZ"

Zekeriya Alp'in istifasını talep etmiyorum. Bu aralarında olan bir konu. Zekeriya Alp Beşiktaş'ın bir kıymetidir. Bence herkes kendine çıkan payı almalı. En üstten en alta kadar. Hakemden VAR'da görev yapan hakemlere kadar böyle.

Ahmet Nur Çebi, derbi sonrası isyan etti: Skandal, rezalete dönüştü

Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor


HABER YORUMLARI (32)
TARAFSIZ: Bu sekiztaş dün akşam real madrid gibi top oynadıda biz mi göremedik ya bunlar neyin peşinde arkadaş. Gündemi değiştirdiniz oynadığınız futbolu konuşmuyorsunuz hakem hatasını konuşuyorsunuz. Fenerede oldu hatalar galatasarayada oldu başakşehirede oldu. Şimdi size oldu diye bu ne afra tafra ya iyi olmuş keşke 5-10 tane atsaydı fener hatta en az 20 hata olsaydı
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KARTAL: fb diyen kardaş doğru söylemiş. BEŞİKTAŞ ın TÜRKİYE de rakibi yok. onlar GS ile çekiş sinler FB li kardaş en son ne zaman şampiyon oldunuz hatırlıyon mu?
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4 YILDIZLI: bir galatasaraf taraftarı olarak maçı izledim ve cüneyt hocanın maç sonucuna etki edecek bir karar vermedigi kanaatindeyim. Türk takımlarının hepsinin bu yenilgi sonrası hakeme yüklemeleri türk futboluna hiçbir zaman birşey katmayı bırakın geri ötürmekden öte gitmez. Hakem hataları olmuyormu elbetde oluyor bunların çoğu da bir standart olmadıgından ve yeterince eğitimin verilmediginden hakemlik mesleginin babadan oğula geçtiginden oluyor
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FB: Bunlarda kendini hikmetten sanıyor.. Bizim tek rakibimiz GS..
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ŞAŞKIN: tek kocam galatasaray diyorsun yani
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SEMPATİZAN: mhk tff VAR fb gs bjk her seyi anladıkta yayıncı kuruluş sen neden eyyam yapıyorsun paranı kim ödedi
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YORUMCU: ''başkaları gibi'' olamazsın zaten. fenerin yanında böyle ezilirsin işte. . beter ol :))))
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KARTAL ÇEVİRME: BEŞİKTAŞ AĞLAMAAAA
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KSK Lİ MESUT: Tinerciler kendilerince ağlanıyolar...
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9 19
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ULTRAKEDİ: Adalet olsun demek ağlamak mı ? Herkese adalet istenmesi seni niye bu kadar rahatsız etti?
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