Ahmet Nur Çebi'den Süleyman Seba paylaşımı
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Süleyman Seba ile fotoğrafını paylaşarak, "Bir emenatimiz var senden bize, bizden de sonraki nesillere... Duruşunu, dürüstlüğünü ve Beşiktaş aşkını taşımaya devam edeceğiz" yazdı.
05.04.2020 14:57 | Son Güncelleme: 05.04.2020 15:37
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün efsane başkanı Süleyman Seba'nın 94'üncü yaş gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Süleyman Seba ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşayan Çebi, "Bir emenatimiz var senden bize, bizden de sonraki nesillere... Duruşunu, dürüstlüğünü ve Beşiktaş aşkını taşımaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş efsanesi, Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da sosyal medya hesabından Süleyman Seba ile olan fotoğrafını paylaştı.
Kaynak: DHA
Etiketler: Ahmet Nur Çebi, Süleyman Seba, Beşiktaş, Spor