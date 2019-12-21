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Ahmet Nur Çebi'den takıma moral ziyareti

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe derbisi öncesinde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne giderek futbolcular ve teknik ekiple bir araya gelerek takıma moral verdi.

21.12.2019 19:54 | Son Güncelleme: 21.12.2019 20:04 Ahmet Nur Çebi'den takıma moral ziyareti
Başkanı Ahmet Nur Çebi, derbisi öncesinde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne giderek futbolcular ve teknik ekiple bir araya gelerek takıma moral verdi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe derbisinde de alışkanlığını bozmadı ve takımı ziyaret etti. Bugün yapılan antrenman öncesinde Asbaşkan Emre Kocadağ ile birlikte Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne giden Başkan Ahmet Nur Çebi, Teknik Direktör Abdullah Avcı ve futbolcularla bir araya gelerek destek verdi. Ahmet Nur Çebi, daha sonra Emre Kocadağ ile birlikte antrenmanı takip etti. - İSTANBUL

Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

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