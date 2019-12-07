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Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması!

"TFF, transfer yapamayacağımızı söyledi.

07.12.2019 14:09 | Son Güncelleme: 07.12.2019 14:09Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması!

"TFF, transfer yapamayacağımızı söyledi. UEFA'dan men kararı gelebilir"

Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) transfer yapamayacaklarını bildirdiğini ifade ederek, "UEFA'dan men kararı da gelebilir" dedi.

Hayatta Beşiktaş Radyosu'na konuşan Başkan Çebi, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. "Devre arası transfer yapamayacağız gibi duruyor ve sanırım UEFA'dan da men cezası gelecek" diyen Çebi, şunları söyledi;

"Yöneticilerimizle yeni bir finans formülü arıyoruz. Bu yoldan beraber çıkacağız. UEFA'ya gidemeyeceksek, gidemeyeceğiz. Acı ama gerçek. Ben popülist konuşmuyorum. Beşiktaş batmış durumda. Kulübün geliri yok. Giderler almış yürümüş. Taraftar hazırlıklı olsun UEFA'dan Avrupa'ya gitmemek için men kararı gelebilir. UEFA'ya gidemeyebiliriz. Herkes buna hazır olmalı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bize 'Transfer yapamazsınız' dedi. Abdullah Avcı'nın bazı istekleri var ama federasyon, mali şartlar gereği transfer yapmamıza engel olacaklarını söyledi. Devre arası transfer yapamayacağız gibi duruyor ve sanırım UEFA'dan da men cezası geliyor. Taraftar bunları bilsin."

Çebi ayrıca, tribünlerin para alarak tezahürat yaptığı iddialarıyla ilgili olarak da, "Eski başkan isteseydi, bunları yapanları bulup, onlara sorarak bunun cevabını bulabilirdi. Ben kimsenin benim taraftarımı aşağılayacak şekilde hareket etmesini tasnif etmiyorum. Beşiktaş taraftarı dik bir taraftardır. Kimsenin parasını alıp olumsuz bir tezahürat yapmaz. Yaparsa içinden geldiği için yapmıştır. Birisi gelip, Beşiktaş taraftarına para verip tezahürat yaptırıyor derseniz, Beşiktaş taraftarına hakaret etmiş olursunuz" şeklinde konuştu.



Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Spor

Kaynak: DHA

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