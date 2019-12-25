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Ahmet Nur Çebi: Derbiyle ilgili konular kendiliğinden yürüyor

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

25.12.2019 15:55 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:55 Ahmet Nur Çebi: Derbiyle ilgili konular kendiliğinden yürüyor

Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Çebi, Fenerbahçe-Beşiktaş arasında oynanan darbi maçta düdük çalan Cüneyt Çakır ile VAR'da görev yapan Mete Kalkavan'a bu hafta sonunda oynanacak olan karşılaşmalarda görev verilmemesi hakkında yorum yapmaktan kaçındı. 

Kulüpler Birliği'nde bugünün gündeminin farklı olduğunu dile getiren Ahmet Nur Çebi, "Derbiyle ilgili konular kendiliğinden yürüyor. Buradan takip edin" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları

-Aracına binmesi

 



Ahmet Nur Çebi, Mete Kalkavan, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor

Kaynak: DHA

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