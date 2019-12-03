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Ahmet Nur Çebi, Dünya Engelliler Günü etkinliğine katıldı

"Allah'ın yardımının yanımızda olduğunu düşünüyorum"Ali DANAŞ / - 1903 Karakartallar Derneği, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde bir etkinlik düzenledi.

03.12.2019 16:48 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:48Ahmet Nur Çebi, Dünya Engelliler Günü etkinliğine katıldı

"Allah'ın yardımının yanımızda olduğunu düşünüyorum"

Ali DANAŞ/ - 1903 Karakartallar Derneği, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde bir etkinlik düzenledi.

Halkalı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen etkinliğe engelli çocuklar ile aileleri, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Belediye Başkanı Kemal Çebi katıldı. Sihirbaz, palyaço ve Karagöz-Hacivat gösterilerinin yer aldığı etkinlikte Ahmet Nur Çebi ve Kemal Çebi çocuklara hediyeler vererek onlarla yakından ilgilendi. Aynı zamanda akraba da olan Ahmet Nur Çebi ve Kemal Çebi çocukların ve davetlilerin isteğini kırmayarak bol bol fotoğraf çektirdi.

1903 Karakartallar Derneği Başkanı Cengiz Sarıkaya'ya bu anlamlı etkinlikten dolayı özel olarak teşekkür eden Ahmet Nur Çebi ve Kemal Çebi daha sonra açıklamalarda bulundular.

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın derneklerinin sivil toplum organizasyonları konusunda çok hassas olduğunu söyleyerek, "Cengiz başkanıma da çok teşekkür ediyorum. Cengiz beyin bu hususlarda yaptığı önemli hizmetler var. Ayrıca belediye başkanımız Kemal başkanın da burada olması beni çok mutlu etti. Onun da katkı verdiğini gördük. Çocuklarımızı mutlu ettiysek ne mutlu bize. Beşiktaş dernekleri bunları yapmaya devam edecektir. Bu kardeşlerimizle 7 sene önce birlikteydik. O zaman çok ufaktılar ve hepsinin büyümüş olduğunu görmek beni çok mutlu etti. Hepsinin içinde cevherler var. Hepsinin uzun ömürleri olsun, çok güzel günler yaşayacağız beraber inşallah. Onları hatırlayıp önemsemek bizim toplumumuz için vazife olmalı" dedi.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ise şöyle konuştu: "Çok anlamlı bir günde bu etkinliği yapıp farkındalık oluşturdukları için kendilerini tebrik ediyorum. Başkanımızın da bu kadar işinin gücünün arasında buraya gelmesi çok anlamlı. Kendisine teşekkür ediyorum. Böyle günleri önemsiyor. bir vesile olabilir ama bugünlerin spor eliyle kutlanması, benim adıma çok önemli. Bu organizasyonun kendi ilçemde olması da çok değerli. Başkanımızın yanında profesyonel sporla ilgili bir şey söylemek de bana düşmez. Herkese çok teşekkür ediyorum. Dernek başkanımızı da ayrıca tebrik ediyorum, bana da formayı giydirdi."

AHMET NUR ÇEBİ: ALLAH'IN YARDIMININ YANIMIZDA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM

Günün önemini başka açıklamalarla gölgelemek istemediğini belirten Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın yükselişi ile ilgili olarak "Takım içeride, hepsi aslan gibi, çok iyi oynuyor çocuklarımız. Keyifliler, mutluyuz onlarla. Kusura bakmayın ama bugün özel bir gün ve bunun için buradayız. Bugünü geri planda bırakacak açıklama yapmak istemiyorum. Ama Allah'ın yardımının yanımızda olduğunu düşünüyorum, söyleyeceklerim bu kadar" diye konuştu.

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Açıklamalar

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Genel detaylar



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Kaynak: DHA

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