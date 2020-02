Ahmet Nur Çebi: "Hatalarım olduysa bedelini ödemeye hazırım"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, denetlemede sonuna kadar gideceklerini söyledi.

Çebi, siyah-beyazlı kulübün Vodafone Park'ta gerçekleştirilen 2020 yılı ilk divan kurulu toplantısının kapanış konuşmasında, "Yedi yıl değil on yıl denetlensin, dedik ve bunu başlattık. O dönemin içinde ben de varım. Hatalarım olduysa bedelini ödemeye hazırım. Transferler, Fulya... Hepsi denetlenecek. Bunun sonuna kadar gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Denetlemenin her şeyi çözeceğini kaydeden Çebi, "Ne kadar çözecek, onun hukuki altyapısı nedir, TCK ne der bilemem. Oralarda aklanabilirsiniz ama kamu vicdanında aklanamazsınız. Vicdanlar her şeyi değerlendirecek. En büyük ceza vicdanlarda verilir." diye konuştu.

Üyelerin kasadan çekler alındığı yönündeki konuşmalarına da değinen Çebi, şunları kaydetti:

"Kasadan alanlar da verenler de belli. Sayın başkanın imzası olmadan Beşiktaş'ta hiçbir şey olmadı. Veren de alan da başkandır. Televizyonda açıkladı, 'Bana hizmet ettiler, o kadar hakları bende var.' dedi. Bu olayları çok fazla konuşmanın anlamı yok. Bunun gereğini yapacağımızın sözünü verebiliriz."

Çebi, Fulya'daki otopark konusunda ise "Benim icra kurulunda bulunduğum dönemde bunun alındığı söylendi. 'Bu paraya olur verin ama bunu 6 ay-1 yıllık yapın.' dedim, bu kontrat 15 yıllık yapıldı. Hem anlaşmaya itiraz ettiğimiz hem de kirayı aldığımız söylendi. 15 yıllık kontrat yapılmış kirayı da mı 'Sen al' diyeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Futbol AŞ'yi camiaya tanıtamadığını aktaran Çebi, "Dışarıdan yönetime koyduğum arkadaşları size tanıtmadığım için üzgünüm. Onları sizinle bir sonraki divan toplantısında tanıştıracağım." diye konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp ile ilgili de konuşan Çebi, "Zekeriya Bey'e kızgınız. Ben kendisiyle temas halindeyim. Beni dinleyen, anlayan, Beşiktaş için üzüntü çektiğini bildiğim bir ağabeyimdir. Sizin de kendisini sevdiğinizi biliyorum." ifadelerini kullandı.

Toplantının sonunda divan kurulu üyeliğine hak kazananlara mazbataları verildi.

Kaynak: AA