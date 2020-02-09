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Ahmet Nur Çebi'nin dirseği kırıldı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın maçını izlerken yaşadığı kaza sonucunda dirseği kırıldı.

09.02.2020 17:21 | Son Güncelleme: 09.02.2020 17:21Ahmet Nur Çebi'nin dirseği kırıldı

Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Beşiktaş Kadın Takımı'nın maçını izlerken yaşadığı kaza sonucunda dirseği kırıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sayın Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Kadın Futbol Takımımızın maçını izlediği BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde talihsiz bir kaza yaşamış, kaza neticesinde Başkanımızın dirseğinde kırık meydana gelmiştir. Hastanede tedavisi tamamlanan Sayın Başkanımız Ahmet Nur Çebi, taburcu edilmiş ve evinde istirahate çekilmiştir. Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunar, acil şifalar dileriz."



Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Futbol, Spor

Kaynak: DHA

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