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Ahmet Nur Çebi oyunu kullandı

- Ahmet Nur Çebi oyunu kullandıİSTANBUL - Beşiktaş Başkan Adayı Ahmet Nur Çebi, olağanüstü seçimli genel kurulda oyunu kullandı.

20.10.2019 16:51
- Ahmet Nur Çebi oyunu kullandı
İSTANBUL - Beşiktaş Başkan Adayı Ahmet Nur Çebi, olağanüstü seçimli genel kurulda oyunu kullandı. Çebi, genel kurula katılım oranı hakkında ise, "İstediğim kadar değil. Daha da artmasını bekliyorum" dedi.
Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkan adaylarından Ahmet Nur Çebi, oy verme işlemini tamamladı. Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay'ın ardından oyunu kullanan Çebi, "Teveccüh ediyorum. Camiama hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Diğer iki başkan adayına da başarılar diliyorum. Ben vazifemi yaptım. Camiam için en hayırlısı olsun" diye konuştu.
Çebi, genel kurula katılım oranı hakkında da, "Daha da artmasını bekliyorum. İstediğim kadar değil ama artacaktır, umut ediyorum" ifadelerini kullandı.
Öte yandan saat 15.30 itibariyle genel kurula oy vermek için gelen üye sayısının 7 bin 549 olduğu açıklandı.
Ahmet Nur Çebi oyunu kullandı

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

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