Ahmet Nur Çebi son noktayı koydu: Quaresma defteri kapandı, Talisca bütçeye uygun olursa gelebilir

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, A Spor ekranlarında canlı yayına çıktı ve Bırakmam Seni kampanyasıyla birlikte transferde merak edilenler için konuştu.

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şöyle;

"PANDEMİ DÖNEMİNDE BİRLİKTE HAREKET EDİLMELİ"

Pandemi, ülkenin ve dünyanın sorunu. Bu tür musibetler söz konusu olduğunda dünyanın bütün insanları birlikte hareket etmeli. Türkiye bunu çok iyi başardı. Bütün devletimize, hükümetimize müteşekkiriz. Sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum.

"SERT BİR HASTALIK GEÇİRMEDİM"

Beni doktor aradı, test pozitifdedi. Tedirgin olduk ama 10 gün sonra negatife döndü. Çok sert geçirmedim. Ne geçirdiğimi ben de bilmiyorum.

"KULÜP YOKSA SPORCU YOK"

Bu kampanya, bir bağış kampanyası. Merhaleleri var. Zaman içinde başka yerlere geçecek. Tişörtün de taraftara sunulacağı, kampanyanın devamı olacak. Bunun gibi birkaç süreç geçireceğiz. Pandemi öncesinde de Beşiktaş'ın ekonomik sağlığı iyi değildi. Tüm kulüplerin sorunları hemen hemen aynı. Bilet satışları durdu. Bunlardan gelen kaynaklar da bankalara gitmesine rağmen, oraya da gidemez hale geldi. Bankalarla yapılmış ağır bir sözleşme var. Sporcular ve futbolculara da ilettik. Bunları beraber göğüsleyeceğiz dedik. Kulüp yoksa sporcu yok, sporcu yoksa kulüp yok. Bunları izah ettik. Gerekli görüşmeleri yaptık. Umarım, Beşiktaş'a ekonomik anlamda katkı veren bir süreç olur.

"İSRAFA SON VERİLMELİ"

Pandemi sadece futbola değil, iş hayatına da dokundu. Yaşamakta olan her insana zarar verdi. Bunun etkilerini önümüzdeki yıllarda göreceğiz. İş adamları da sponsor olurken zorlanıyorlar. Futbol takımları ve kulüpler, gerçekten israfa son vermeli. Kendi içinden, öz kaynaklarından yola çıkarak çare bulmalı. Altyapılara bir sürü para harcıyorsunuz. Bir ruhla hayata geçiremediğiniz için a takıma yansıtamıyorsunuz. Yansıtamayınca ekonominiz darmadağın oluyor.

"ESAS OLAN ZORU BAŞARMAK"

Kendi içimizden özümüzden, özümüzden olması şart, ayrıca genç çocukları bulursunuz, yetiştirir öğretirseniz... Bu iş beklemek, sabır ister. Mehmet Üstünkaya zamanında o gelen yapıyla şampiyonluklar geldi. Kulübün uzun yıllar bozuk olan ekonomisi düzeldi. Popülist politikalar, dışarıdan gelecek futbolcularla kazanılacak şampiyonluklar o futbolcuların oluyor. Dar imkanlarınızla, genç çocuklarınızla, scout ekibinin bulacağı gençlerle şampiyon olursanız sizin şampiyonluğunuzdur. Bu şampiyonluklar daha kıymetli. Öteki de kıymetli ama esas kıymetli olan budur. Zoru başarmaktır.

"POPULİSTLİĞİ BIRAKACAĞIZ"

Şov yapmayı bırakacağız. Popülist politikaları bırakacağız. Bunun uzun vadede zarar verdiğini görüyoruz. Kendi kaynaklarımızla bu işi yürüteceğiz. Aile için de böyledir, hayat için de...

"FUTBOL DIŞINDAYSANIZ BİLMEZSİNİZ"

Bu sefer geldiğimde karşılaştığım tabloda, bütün kaynaklarımızın hepsinin büyüyen borçlarımıza karşılık bankalara temlik verildiğini gördük. Bunu gerçekten bilmiyorduk. Sen de buradaydın, neredeydin derler diye soruyorlar. Bunu geçenlerde bir ağabeyim ifade etti. Ona ben bir şey sordum. O da bilmiyor. Ona da sorarlar o zaman, sen de buradaydın diye. Futbol dışında çalışıyorsanız, bilmezsiniz.

"HABERDAR OLMADIĞIM ŞEYLER VARDI"

İcra kurulunda çalışıyorsanız, futbolu bilmezsiniz. Haberdar olmadığım konular vardı. Yorumcu bir arkadaş, eskiden Beşiktaş'ta da çalışıyordu. 'Çebi kabak tadı verdi' demiş. Bunu bilerek gelmedim ben. Bankalarla yapılan sözleşmede bütün gelirlerin temlik edildiğini bilemem ki. Özel bir anlaşmadır bu. Başkan olunca gördüm ben. Bilmiyordum. Sonuç itibariyle ne yapıyorum, kaçtım mı, bıraktım mı, ben yine buradayım. Ben geçmişten bahsedeceğim, bırakmayacağım. Denetletiyoruz. Varsa kusurlar, ben de dahil, hesap verilecek.

"YAPILACAK İCRAATLAR DENETLENECEK"

Gelecek yönetimler bilmeli ki, yapılacak icraatlar denetlenir, hesap verilir. Bu vizyonu ortaya koydum. Yaptım, ettim, transfer yaptım, kupayı kaldırdım, poz verdim, eve gittim. Böyle bir şey yok artık. Geçmiş konuşulacak. Beşiktaş'ı yönetenler, geçmişi denetleyecek. Yapacağımız hataların bedelini, maddi ve manevi ödeyeceğiz.

"SON YILLARDA TRANSFERDE YOKTUM"

Çok güvendiğim ve irdelemediğim konular var. Güvendim. Pişman oldum. Bazı hataları olduğunu gördükçe, yeni yeni kendime hesap soruyorum. İlk geldim icra ve mevzuatlar ile uğraştım. Kulübe ilk geldiğimizde 14 ay uğraştık. Bu stadyumu yıktık, yaptık. 3 ay burayla uğraştık. Benim yaptığım 3-4 ihale vardır. Sonrasının benle alakası yok. Ben icrada değildim. Ümraniye'ye görevlendirildim. Slaven Bilic, Şenol Güneş ve şampiyonluklar. Son 3-4 yılda transferde olmadım.

"BIRAKIN İŞİMİZİ YAPALIM"

Fikret Orman'ın son seçiminde, icra kurulu başkanlığına getirildim. Çimdir, odur, budur bunlarla uğraştım. Çim, temizlik, şu, bu kim yapacak bunlar. İcranın borçlanma yetkisi yoktur. Sorumluluktan kaçmıyorum ben. Allah iftiradan korusun. Ben mahkemeye gittim. Orada açıklanacak. Bir muhalefet oluşmuş. Sürekli muhalefet. Geleli 3 ay oldu. Pandemi geldi. Bir bırakın işimizi yapalım. Trollerle, medyayla, eski dostlarıyla rahatsız ediyorlar. Ben Beşiktaş camiasına içimizde bulunduğumuz durumu anlatacağım. Anlatmazsam nasıl yardım isteyeceğim. Muhalefetten 1 tane destek yok kampanyaya.

"2 GÜNDE 200 BİN SMS"

Kesinlikle parasal anlamda önemli bu bağış kampanyası. 2 günde 200 binin üzerinde SMS aldık. Miktar olarak önemlidir. Genç talebelerimiz, imkanı olmayanlar için SMS önemlidir. Maddi imkanları iyi olanlar için hesap numaraları var. Oraya da bağışların gelmesi gelmiyor.

"MUHALİF TARAFTAN DESTEK GÖRMEDİM"

Fikret Orman, kampanyaya destek verdi mi?

"O konulara girmeyelim. Muhalif olan taraftan bir destek henüz göremedim. Kulaklarım açık bekliyorum. Onların da desteğini istiyorum. Günah sahibi olup bir şey söylemeyelim. İstekliyiz, duygusalız şu an. Beni artık sen de oradaydın diye yargılamalarını istemiyorum. Muhalifler muhalefete devam etsin ama kampanyaya destek versinler. Burası emanet. Bu koltuk, onlar için de huzur vesilesi olacaktır."

"BAĞIMSIZ KILMAK İSTİYORUM"

Önce sağlığım, ailem, iş hayatım önemli. Benim bir davam var. Beşiktaş'ı bağımsız kılmak istiyorum. UEFA'ya gidip hesap vermek istemiyorum artık. 7 sene bunlarla uğraştım. Ben de yoruldum. Böyle bir şey yaşamak istemiyorum. Temiz kağıdı almak için uğraşmak istemiyorum. UEFA'nın önüne gidip, 2 sene müsaade edin demek istemiyorum. Bunun olabilmesi için gelir-gideri dengeli, bünyesini buna alıştırmış bir yapı istiyorum. Kendi ayakları üstünde duran, altyapıdan 3-4 futbolcu alabilen, scoutları 18-19 yaşında oyuncu bulabilen, başarılı scout işleri olan bir kulüp istiyorum. Ben de kupa istiyorum ama 90 milyon dolar borçla kupa istemiyorum. 7 sene evvel acı çektik. 3-4 senede toparlandık. Son 2-3 sene yine aşağı indik. Böyle sürekli iniş çıkış olmaz. Bir süreklilik gerekiyor.

"KAMPANYA DEVAM EDECEK"

Bu kampanya devam edecek. Şekil şemal, ufak değişiklikler ve farklı versiyonlarla devam edecek. 6 ay, 1 yıl sürekli para gelmesi gerekiyor. Gelecek paranın borca yetme ihtimali yok. 3 milyar borç, 450 milyon TL faiz var. Faaliyete para kalmıyor. Giderlerimizin aşağı inmesi lazım. Önümüzde 2 yıllık sözleşme var. Futbolcularım burada top oynadılar. Ücretleri çok yüksek. Kovid'den dolayı yüksek. Gelirlerimizin dışında yüksek. 1-2 sene içerisinde kontratların.. 3 milyon kontrat bedeline oyuncunun gidişine müteakip 600 bine, 1 milyona oynayacak oyuncu bulabilirsem harcamam 60'dan 30'a düşecek. O zaman yönetilebilir olacak. Bu kampanya, o süreçte nefes almak olacak.

"FUTBOLCUDA AHLAK ÖNEMLİ"

Hayat devam ediyor. Altyapıdan gelen 2-3 çocuğumuzu oynatmak. 2 çocuğumuz oynadı, ben beğendim. Scout ekibinin marifeti önemli. Kimsenin görmediklerini görmeliler. Onları ucuzdan alıp, oynatıp, pahalıya satmak. Futbolcuda ahlak önemli. Kişi 31 yaşına gelmiş, 3 yıllık sözleşme imzalıyorsunuz, adam defteri kapatıyor. Bay bay sonra. Bu işler bitti artık.

"SERGEN HOCA'YA EMANETİZ"

Bir kısmı altyapıdan, bir kısmı dışarıdan genç ve başarıya aç, kabiliyetli, içlerinde 2-3 tane tecrübeli, ahlaklı oyuncuyla bir kombin hazırlamak. Bunu teknik direktörümüz Sergen Yalçın yapacak. Ona emanetiz artık. Bu işi elbirliğiyle yapacağız.

"UMUT TACİRLİĞİ YAPMIYORUM"

Talisca, Gomez transferleri?

Ben umut tacirliği yapamıyorum. Beceremiyorum. Sabra ihtiyacım var. Ben buraya geldim, enkaz edebiyatı diyorlar ama nasıl yapacağım. Elektrik parasını bile zor bir araya getiriyorum. Maaşları zor ödüyorum. Parası ödenmemiş futbolcudan randıman alamıyorsunuz. 1 ay geç ödense bile alamıyorsunuz. Şubat sonuna kadar personel maaşlarını ödedik. Bir şekilde ödemelerini yapıyoruz insanların. Onları üzüntülü görmek bizi de üzüyor. Başkansınız, hizmet alamıyorsunuz.

"GÖREVE GELDİĞİMDE 100 MİLYON TL VERDİM"

Ben 100 milyon TL'ye yakın para verdim ilk geldiğim anda. Daha ne kadar vereyim. 20-30'unu geri aldık. Bir kişi ödeyince bitecekse ödeyelim. Verdiğin az yine ver diyorlar. Ben para verdikçe keyif alıyorlar. Veremeyen insanlar gelince kulübümüz mahvolacak öyle mi?

"HERKESLE OTURUP KONUŞACAĞIZ"

Taraftar kimin geleceğini, kimin gideceğini merak ediyor. Pandemi sıkıntılı bir süreç. Sıkıntılar devam edecek. Ben futbolculara temmuz sonunda cevap verin dedim. Caner, oturup konuşacağız. Şartlar uyarsa devam eder. Gökhan Gönül de öyle. Hocanın, oynamak istediği herkesle oturup konuşacağız. Hocanın istemediği kişilerle yapacağım bir şey yok. Hocamın istemedikleri ve kontratları olanlarla oturup el sıkışmaya, ayrılmaya çalışacağız. Hocadan da tam bir liste almış değiliz.

"QUARESMA DEFTERİ KAPANDI, TALISCA BÜTÇEYE UYGUN OLURSA GELSİN"

Talisca, çok başarılıydı. Gelip oynamak istiyorsa, bütçemiz belli, oraya sığıyorsa, gelmesini isterim. Quaresma, gönlümüzde taht kurmuş bir oyuncudur. Onu da Quaresma yapan bu Beşiktaş taraftarıdır. O defter kapandı artık. Artık önümüze bakarak, genç çocuklarla, 3-5-10 sene top oynayacak, satılıp gelir getirecek futbolcularla yolumuza devam edecek. Beşiktaş'a gelen futbolcular giderken büyük bir aşkla gidiyor. Demba Ba, Pepe, Quaresma, Talisca...

"PANDEMİDEN TARAFTARA KIRMIZI KART GÖSTERDİ"

Sergen Hoca, taraftarın istediği bir teknik direktördü. Bu Sergen Hoca için de, taraftar için de bir şanstır. Kadro yapılanmasına, özkaynağa dönmek için katkı vereceğini biliyoruz. O şekilde el sıkıştık. Burada tatsız bir maç oynandı. Sabaha kadar uyumadım. Dün istekli olan kazandı. Antalya küme düşme hattındaydı, geldi, istedi, kazandı. Hedefi şampiyonluk olarak koymuştuk. 2.5 aylık ara bize yaramamış. Biz kötü başladık, iyi bitireceğiz diyelim. Bu sahaya gelip bize destek olanlar var. Gırtlaklarının sonuna kadar bağıranlar var. Taraftar olsaydı, başka bir sonuç olabilirdi. Taraftara alışmış bir futbol takımı var. Taraftarsız olmuyor. Dün akşam bir kırmızı kart vardı. Pandemi, taraftara kırmızı kart gösterdi.

"SADECE SMS'LE OLMAZ"

Bağış kampanyasına hesabına da destek bekliyoruz. Sadece SMS ile olmaz. Bana kızmasınlar. Ben Beşiktaş için istiyorum her şeyi.