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Ahmet Nur Çebi ve Fatih Terim PFDK'da

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Galatasaray Teknik Direktörü sportmenliğe aykırı açıklamaları sebebiyle tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

24.12.2019 18:10 | Son Güncelleme: 24.12.2019 18:10 Ahmet Nur Çebi ve Fatih Terim PFDK'da
Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Galatasaray Teknik Direktörü sportmenliğe aykırı açıklamaları sebebiyle tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk raporları açıklandı. Raporlarda Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Göztepe maçı sonrası yaptığı sportmenliğe aykırı açıklamaları sebebiyle, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin de basın toplantısında yaptığı sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği açıklandı. Ayrıca Beşiktaşlı yöneticiler Erdal Torunoğulları ve Adnan Dalgakıran da sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle PFDK'ya tedbirsiz sevk edilen isimler arasında yer aldı.
TFF'den yapılan açıklamada PFDK sevkleri şu şekilde:
"Hukuk Müşavirliği'nce 24. 12. 2019 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.
Göztepe Kulübü'nün 21.12.2019 tarihinde oynanan Göztepe - Galatasaray Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 4-a maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
Galatasaray Kulübü Teknik Sorumlusu Fatih Terim'in 21.12.2019 tarihinde oynanan Göztepe - Galatasaray Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakası sonunda yapmış olduğu röportajdaki "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
Sivasspor Kulübü'nün 22.12.2019 tarihinde oynanan Gençlerbirliği - Sivasspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
Fenerbahçe Kulübü'nün 22.12.2019 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8/12 ve 8/13 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
Beşiktaş Kulübü'nün 22.12.2019 tarihinde oynanan Fenerbahçe -Beşiktaş Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin 23.12.2019 tarihinde basın toplantısında yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
Beşiktaş Kulübü idarecisi Adnan Dalgakıran'ın 22.12.2019 tarihinde medyada yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
Beşiktaş Kulübü idarecisi Erdal Torunoğulları'nın 23.12.2019 tarihinde sosyal medya hesabından yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
(İHA)

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ahmet Nur Çebi, Fatih Terim, Beşiktaş, Güncel

Kaynak: İHA

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