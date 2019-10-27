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Ahmet Nur Çebi ve Mustafa Cengiz karşılaşmayı birlikte izledi!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz mücadeleyi beraber izledi. Derbiyi A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de takip etti.

27.10.2019 20:32Ahmet Nur Çebi ve Mustafa Cengiz karşılaşmayı birlikte izledi!

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşılaşırken, derbide dostluk rüzgarları esti ve mücadeleyi iki başkan beraber izledi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, müsabakayı protokol tribününden takip etti.

ŞENOL GÜNEŞ DE MAÇI İZLEDİ

Karşılaşmayı ayrıca A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de izledi. Güneş, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde oynayacakları İzlanda ve Andorra maçları öncesinde futbolcuları yakından takip ediyor.


Ahmet Nur Çebi, Mustafa Cengiz, Galatasaray, Beşiktaş, Spor

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