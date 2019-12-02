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Ahmet Nur Çebi: "Verdiğimiz sözün arkasındayız"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulüp dergisi için yazdığı yazıda, göreve geldikleri günden bu yana vurguladıkları şeffaflık ilgisini hatırlatarak, "Verdiğimiz sözü her zaman hatırlatıyoruz ve arkasındayız" ifadelerini kullandı.

02.12.2019 15:41 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:46Ahmet Nur Çebi:
Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulüp dergisi için yazdığı yazıda, göreve geldikleri günden bu yana vurguladıkları şeffaflık ilgisini hatırlatarak, "Verdiğimiz sözü her zaman hatırlatıyoruz ve arkasındayız" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulüp dergisinin aralık sayısı için yazdığı yazıda, göreve geldiklerinden sonra yapılanlarla ilgili bilgiler verdi. Özellikle taraftarların başlattığı #omuzomuzakartalyuvasına kampanyasına dikkat çeken Çebi, çıkılan uzun yolda, taraftar desteğinin kendilerine güç verdiğini söyledi. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin yazısı şu şekilde:

"Sevgili Beşiktaş Ailem... Çıktığımız zorlu fakat bir o kadar onurlu yolda iki aylık süreci geride bırakmak üzereyiz. İki ay bu uzun yolda kısa bir süre gibi görünse de ben ve yönetim kurulunda görev alan arkadaşlarım her bir anımızı Beşiktaşımızın mevcut sorunların çözümü ile ilgili olmak üzere dolu dolu geçirdik.

Taraftarlarımızın başlattığı ve birlik, beraberliğe duyduğumuz ihtiyacın bir göstergesi niteliğindeki #omuzomuzakartalyuvasına kampanyasının sonuçları inanılmazdı. Kampanya boyunca desteğini esirgemeyen taraftarımıza bir kez daha en içten teşekkürlerimi sunuyorum. İki katına çıkan satışlarımız adına yakışır şekilde omuz omuza yürüyeceğimiz uzun yolda yapacaklarımız için bize güç verdi.

Beşiktaş'ı daha iyi günlere taşımayı hedeflediğimiz bu süreçte Kasım ayında düzenlediğimiz yönetim kurulu toplantısı ile kurulda yer alan ekip arkadaşlarımın görev ve sorumluluklarını belirledik. Her biri kendi alanında başarılı ekip arkadaşlarımın görevlerini en iyi şekilde yerine getireceğine ve Beşiktaş'ı bir adım daha yukarıya taşımak için elinden gelen gayreti göstereceğine inancım tamdır.

Şeffaflık ilkesi ile hareket edeceğimize dair verdiğimiz sözü her daim hatırlıyoruz ve arkasındayız. Kıymetli camiamızın Beşiktaş ile ilgili bizden beklediklerini biliyor ve tüm çalışmalarımızı bu doğrultuda titizlikle yürütüyoruz. Göreve geldiğimizde devraldığımız tablonun ne olduğunu en ince ayrıntısına kadar incelerken, bir yandan da bu tabloyu pozitif yönde geliştirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Bir olmak, birlik olmak ve söz verdiğimiz Beşiktaş'a kavuşmak için bize verdiğiniz desteğin de gücüyle ilerleyeceğiz.

2019 yılını olumlu gelişmelerin devamını sağlayarak tamamlamayı, 2020 yılında ise bu başarının her alanda artarak devam etmesini ve daha güçlü Beşiktaş'a kavuşmayı temenni ederim." - İSTANBUL

Beşiktaş Spor Kulübü, Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

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