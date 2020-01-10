Haberler » Spor » Ahmet Nur Çebi'ye sevgi seli - Spor

Ahmet Nur Çebi'ye sevgi seli

Beşiktaş ile Altınordu arasındaki hazırlık maçını izlemek için tribüne gelen Beşiktaşlı taraftarlar, Başkan Ahmet Nur Çebi'ye tezahüratlarda bulundu ve fotoğraf çektirmek için yarışa girdi.

10.01.2020 17:25 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:30Ahmet Nur Çebi'ye sevgi seli
ile arasındaki hazırlık maçını izlemek için tribüne gelen Beşiktaşlı taraftarlar, Başkan Ahmet Nur Çebi'ye tezahüratlarda bulundu ve fotoğraf çektirmek için yarışa girdi.

Süper Lig'in ikinci yarısına Belek'te sürdüren Beşiktaş, kampın son gününde TFF 1. Lig ekibi Altınordu ile hazırlık maçında karşı karşıya gelirken, siyah-beyazlı taraftarların maça olan ilgisi de yoğundu. Beşiktaşlılar, karşılaşma öncesinde mücadeleyi izlemek üzere tribüne gelen Ahmet Nur Çebi'ye de sevgi gösterilerinde bulundu. Çebi lehine tezahürat yapan taraftarlar, daha sonra başkanla fotoğraf çektirmek için yarışa girdi. Ahmet Nur Çebi'ye tezahürat yapan taraftarlar, eski başkan Fikret Orman'a ise 'Fikret Orman paralar nerede?' diye tempo tuttu. - ANTALYA

Ahmet Nur Çebi, Altınordu, Beşiktaş, Antalya, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

18:37  Beşiktaş, Antalya kampını Altınordu maçıyla tamamladı - Spor
18:35  Rion Brown, TOFAŞ'ta - Spor
18:30  Futbol: Hazırlık maçı - Spor
18:24  Hazırlık maçı: Beşiktaş: 2 - Altınordu: 2 - Spor
18:23  Jesse Sekidika: Galatasaray'da bulunduğum için çok mutluyum - Spor
18:04  Jeremain Lens, Beşiktaş-Altınordu maçında sakatlandı - Spor
17:49  Karius, Altınordu maçında büyük bir hataya imza attı - Spor
16:46  Galatasaray'dan son dakika Arda Turan açıklaması - Spor
16:44  Ece Erken: Fenerbahçeli futbolcu bana gülen suratlı mesaj attı - Spor
15:36  Cenk Tosun Crystal Palace ile sözleşme imzaladı - Spor
10.01.2020 18:46:02