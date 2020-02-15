Ahmet Nur Çebi: Zekeriya Alp, Beşiktaş adına da üzüntü çektiğini hissettiğim bir abimdir

"Amatör şubeleri kapatmanın peşinde değiliz"

"Süreç başladı, sonuna kadar gidilecek"

"Ekşi yemedim, midem ağrımıyor"

"En büyük ceza vicdanlarda verilir"

"Çekleri kasadan alanlar da belli verenler de"

Ali DANAŞ/İSTANBUL, - Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp ile ilgili eleştiriler konusunda, "Zekeriya Bey konusu gündeme geldi; hepimiz kızgınız. Ben kendisiyle sürekli temas halindeyim. Beni dinleyen, anlayan ve yönlendiren, Beşiktaş adına da üzüntü çektiğini hissettiğim bir abimdir. Lütfen bu değerlerimizi korumaya çalışalım" dedi.

Beşiktaş Kulübü'nün 2020 yılı birinci olağan divan kurulu toplantısı Vodafone Park'ta gerçekleştirildi. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, divan kurulu toplantısının sonunda üyelerin eleştiri ve taleplerini dinleyip yanıt verdi. Başkan Çebi, "Her şeyden önce şunu söylemek istiyorum. Camianın birçoğunun beklediği denetim var. Ben de seçim öncesinde söyledim, geçmiş 7 yıl değil, 10 yıl denetlensin, dedim. Bu dönemin içinde ben de varım. Neyse her şey ortay açıksın, biz de gelip hesabını veririz. Hesabımız olduğunu düşünmüyorum ama belki bilmeden hatalarımız olmuş olabilir, onların da bedelini ödemeyi biliriz" diye konuştu.

"AMATÖR ŞUBELERİ KAPATMANIN PEŞİNDE DEĞİLİZ"

Amatör şubelerle ilgili de değerlendirmede bulunan Çebi, "Amatör şubeleri kapatmanın peşinde değiliz. Burada milyonlarca liralık oyuncu oynatmak yerine, altyapıdan gelen çocuklarımız var, onların önünü açarak, onlardan faydalanmayı tercih ediyorum. Amatör branşlarda hocalarımızın eğittiği, hentbolcu, basketbolcu, voleybolcu sporcularımız var. Onların oynayarak katkı vereceğini düşünüyorum. Ayrıca amatör ruhla mücadele edince daha başarılı olacaklarını düşünüyorum" dedi.

"SÜREÇ BAŞLADI, SONUNA KADAR GİDİLECEK"

Kulüpte denetim sürecinin başladığını hatırlatan Çebi, "Fulya, transferler, hepsi denetlenecek. Süreç başladı. Sonuna kadar gidilecek. Mahkemeye gitmek için geç kalındığına dair bir durum yok, süremiz var. Futbol A.Ş. ile ilgili bir karar aldık. Yine, Futbol A.Ş.'de neden başkan yok, deniliyor. Burada çok değerli yönetim kurulu arkadaşımız var. Dışarıdan dahil ettiğimiz arkadaşları sizlere tanıtmam gerekiyordu. Siz de gördüğünüz zaman, iyi ki alınmış, diyeceksiniz. En kısa zamanda onları tanıştıracağız sizlere. Resmi sitemizde de bunu yayınlayacağız. Bir sonraki divan kurulunda kıymetli abilerimizle tanıştırmak istiyorum kendilerini. Ben zaten varım. Ben şu anda kulübümüze ait şirketin yüzde 67'sinin vergi yükünün olduğu yerde başkan ve yönetim kurulu üyesiyim. Futbol A.Ş., her 6 ayda temiz kağıdı alınması gerektiği için SSK ve vergi konusunda en temiz şirketimiz. Ben neden oradan kaçayım. Diğer çalışma arkadaşlarımızı da değersizleştirebilir bu söylemler. Her birisi benim gibi bir başkandır, hepsiyle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

"EKŞİ YEMEDİM, MİDEM AĞRIMIYOR"

Stadın çatısının yapımında kendisiyle alakalı bir durum olmadığını kaydeden Çebi, şunları söyledi:

"600 TL çatı danışmanlığı konusu var. Bunu bilmiyorum ve benimle ne alakası var bilmiyorum. Bu konuda bilgisi olan varsa daha açık konuşabilir. Statla ilgili ilk 3 ihaleyi yaptıktan sonra, o zamanki başkanın 'İhale komisyonunu feshedelim, satın alma komisyonunda hızlı çalışalım' talebiyle ben bu konunun dışına çıkmış oluyorum. Stat 160 milyon Dolar'a bitmiş, biz 100 bin Dolar'ı konuşuyoruz. Çatı 17 milyon Euro'luk bir çatı, biz 100 bin Dolar'ı konuşuyoruz. El insaf. Başka bir art niyetli konu varsa bilelim. Bunların hiçbirisinde imzam yok. Ama art niyet olduğunu düşünüyorum. Hatırlayamadığım bir şey varsa da cevabını veririm, ekşi yemedim midem ağrımıyor."

"EN BÜYÜK CEZA VİCDANLARDA VERİLİR"

Üç haftadır bugünü beklediğini vurgulayan Çebi, "Çıkıp televizyonlarda abidik gubidik düzenlenmiş programlarda konuşmak yerine 3 hafta uykusuz şekilde bugünü bekledim; ailemle paylaşıp sokaklarda bunları konuşmak istemedim. Denetleme kafanızdaki her şeyi çözecek. Bunların hukuki altyapısındaki evraklara TCK ne der bilemem. Oralarda aklanabilirsiniz ama kamu vicdanında aklanamazsınız. Zaten en büyük ceza vicdanlarda verilir. Bir başkasının ceza çekmesi arzusuyla bunları söylemiyoruz. Geçmişin konuşulmasından korkmayalım. Zincirlikuyu'nun önünden geçerken bazen hayatın ne kadar anlamsız olduğunu anlayabiliyorsunuz" şeklinde konuştu.

"ÇEKLERİ KASADAN ALANLAR DA BELLİ VERENLER DE"

Eski başkan Fikret Orman'ın imzası olmadan Beşiktaş'ta hiçbir şey olmadığını belirten Çebi, şöyle devam etti:

"Denetim kurulu istifasıyla ilgili her genel kurul üyesinin talebi olabilir. Ancak unutulmasın ki kendileri genel kurulda seçilerek geldi. Zamanı geldiğinde değerlendirme yapılabilir. İstifa kendilerinin değerlendirebileceği bir durum. Yaptıklarından rahatsızlarsa zaten istifa etmeleri gerekir, değillerse zaten genel kurul gereğini yapar. Onları artık yıpratmanın pek faydası yok. Birlik ve beraberlik içinde olmamız gerekiyor. Hiç olmazsa bu amaca hizmet edelim, demokrat bir yapı oluşturalım. Divan başkanımızla da oturup konuşabilir ve kendilerini bu çıkış sürecinde toplantılara davet edebiliriz. Ben buraya 3 ayda 1 değil, haftada 1 gelmeye de hazırım.

Çekleri kasadan kim aldı, diye bir soru var. Çekleri kasadan alanlar da belli verenler de belli. Bunu 2 kez, 3 kez konuşmaya gerek yok. Başkanın imzası olmadan Beşiktaş'ta hiçbir şey olmadı. Veren de başkandır, alan da başkandır. Zaten televizyonda kendisi açıkladı; 'Bana hizmet ettiler ve hakları korunsun istedim, o kadar hakları bende vardır' dedi. Bir denetlemeyle yola çıktık. Bu süreçte denetlemeyi etkileyici şekilde konuşma hakkım yok. Bu olayları çok fazla konuşmanın anlamı yok. Biz sadece sonuna kadar gidip gereğini yapacağımızın garantisini veririz. Biz eğer dava etmezsek, genel kurul üyelerinin de bu hakkı var. Bu da unutulmasın. Bir de Fulya'da bir otopark konusu var; benim icra kulunda olduğum bir dönem yapıldığı söyleniyor. Evet ben vardım icra kurulunda ve alınan karar 'Bu paraya verelim ama bunu 6 aylık, maksimum 1 yıllık yapın' şeklindeydi. Ama bu kontrat 15 yıllık yapıldı. Fikret Orman televizyonda, 'Hem anlaşmaya itiraz ediyorsunuz hem de adamdan kirayı alıyorsunuz' dedi. Ne yapacaktık? 15 yıllık kontrat imzalanmış, al o da senin olsun mu diyecektim adama?"

"ZEKERİYA ALP, BEŞİKTAŞ ADINA DA ÜZÜNTÜ ÇEKTİĞİNİ HİSSETTİĞİM BİR ABİM"

Çebi, MHK Başkanı Zekeriya Alp ile ilgili eleştiriler konusunda ise "Zekeriya Bey konusu gündeme geldi; hepimiz kızgınız. Ben kendisiyle sürekli temas halindeyim. Beni dinleyen, anlayan ve yönlendiren, Beşiktaş adına da üzüntü çektiğini hissettiğim bir abimdir. Lütfen bu değerlerimizi korumaya çalışalım. Ben kendisiyle zaten bu şekilde konuşmaya devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Hepinize çok teşekkür ediyorum. Birlik beraberlik ve bağış konusunda divanın desteğini istiyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

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Başkan Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları