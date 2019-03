Ahmet Öküzcüoğlu'ndan Kadınlara Sürpriz

Kaynak: İHA

Millet İttifakı Alaşehir Belediye Başkan adayı CHP'li Ahmet Öküzcüoğlu sahada gönüllü seçim çalışmaları yapan kadınların kahvaltı buluşmasına sürpriz yapıp katılarak, seçim çalışmalarına verdikleri büyük destekten dolayı teşekkür etti.Alaşehir CHP Kadın Kolları tarafından düzenlenen kahvaltı programına Millet İttifakı Alaşehir Belediye Başkan adayı CHP'li Ahmet Öküzcüoğlu da katıldı.Kahvaltı programına katılan Öküzcüoğlu, "Kadınlarımızın yapmış olduğu çalışmalar bize çok büyük cesaret verdi. Gittiğimiz her yerde bizlere destek vermek için hep en ön saflarda bulundular. Mahallelerimizin her sokağında her evi tek tek dolaşıp hemşehrilerimize Alaşehir'le ilgili projelerimizi anlatan, hemşehrilerimizin ellerinden tutup gözlerine bakarak bizlere destek isteyen bu kadınlarımıza ne kadar şükran duysak azdır. Sizlerin destekleriyle 31 Mart günü Alaşehir'in hikayesini hep birlikte yazacağız." dedi.Alaşehir CHP Kadın Kolları Başkanı Ayşe Musal ise şunları söyledi: "Seçim öncesi ev ev, cadde cadde, dükkan dükkan bıkmadan yorulmadan, sahada gönülden seçim çalışmaları yapan kadın arkadaşlarımızla yorgunluğumuzu atmak, çalışmalarımız hakkında görüş alış verişi yapmak için Toptepe Restorant'ta sabah kahvaltısında buluştuk. Kadın kadına buluşmamıza Belediye Başkan adayımız Ahmet Öküzcüoğlu sürpriz yaparak bizleri ziyaret ederek desteklerini gösterdi. Kendisine teşekkür ediyoruz." - MANİSA