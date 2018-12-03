Ahmet Özat, Fenerbahçe'de Anonsu Yaptı

Fenerbahçe- Kasımpaşa
maçının anonsunu sarı-lacivertli görme engelli taraftar Ahmet Özat yaptı. 3 Aralık
Dünya Engelliler gününde Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan Spor Toto Süper Lig 14. hafta karşılaşması öncesi görme engelli taraftar Ahmet Özat, sahaya çıkacak olan Fenerbahçeli futbolcuların anonsunu yaptı. Özat'ın yaptığı anonsa sarı-lacivertli taraftarlar coşkuyla karşılık verdi. - İSTANBUL
Kasımpaşa,Fenerbahçe
03 Aralık 2018 Pazartesi 20:29