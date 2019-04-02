Ahmet Özdemir Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ÇANAKKALE ÇAN belediye başkan adayı olan Ahmet Özdemir isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ÇANAKKALE ÇAN ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Ahmet Özdemir isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ÇANAKKALE ÇAN adayı Ahmet Özdemir kimdir? BTP ÇANAKKALE ÇAN adayı Ahmet Özdemir yüzde kaç oy aldı?

Ahmet Özdemir Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ÇANAKKALE ÇAN belediye başkan adayı olarak gösterilen Ahmet Özdemir ÇAN ilçesinde % 0,28 oranında oy almıştır. ÇAN ilçesinde % 0,28 oranında oy olan Ahmet Özdemir adlı BTP adayı toplamda 56 adet oy sayısına ulaştı.

ÇANAKKALE ÇAN ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.