Ahmet Özdil Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde DSP BİNGÖL belediye başkan adayı Ahmet Özdil oldu. DSP adayı Ahmet Özdil, BİNGÖL belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? BİNGÖL belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan DSP BİNGÖL belediye başkan adayı Ahmet Özdil ile ilgili seçim sonuçları ve BİNGÖL belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. DSP BİNGÖL belediye başkan adayı Ahmet Özdil oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte BİNGÖL belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. BİNGÖL aday yarışı ve BİNGÖL seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

BİNGÖL Seçim Bilgileri

BİNGÖL belediyesi için toplam sandık sayısının 224 olduğu belirlendi.

BİNGÖL belediyesi için açılan sandık sayısının ise 224 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

BİNGÖL belediyesi için katılım oranının ise % 72,06 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

BİNGÖL toplam seçmen sayısının ise 73.020 olduğu belirlendi.

BİNGÖL belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 52.621 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

DSP BİNGÖL Belediye Başkan Adayı Ahmet Özdil Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde DSP BİNGÖL belediye başkan adayı olarak gösterilen Ahmet Özdil, BİNGÖL yarışında % 0,13 oranında aldığı oy ile 7'nci oldu. Ahmet Özdil toplamda 65 adet oy sayısına ulaştı.

DSP BİNGÖL belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.