Haberler » Güncel » Ahmet Özhan Bursa'da sahne aldı - Haber

Ahmet Özhan Bursa'da sahne aldı

Türk Sanat Müziği sanatçısı Ahmet Özhan Bursa'da konser verdi.

08.01.2020 03:48 | Son Güncelleme: 08.01.2020 03:49
Türk Sanat Müziği sanatçısı Ahmet Özhan 'da konser verdi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Bölümü tarafından Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde "Sanata Adanmış Bir Ömür Erdinç Çelikkol" başlığıyla gerçekleştirilen konseri Şef Meriç Ersal yönetti.
Konserin ikinci yarısında sahne alan ünlü sanatçı Ahmet Özhan sevilen şarkılarını Bursalı müzikseverlerle birlikte seslendirdi.
Konser sonunda Özkan'ın daveti ile sahneye çıkan Erdinç Çelikkol ile birlikte sergilemiş olduğu performans Bursalı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
Ahmet Özhan Bursa'da sahne aldı

Ahmet Özhan, Bursa, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

04:22   Flash! - Haber
04:18   İran, ırak'taki abd askerlerinin konuşlu bulunduğu iki üsse füze saldırısı düzenledi - Haber
04:14   İran, Irak'taki ABD askerlerinin konuşlu bulunduğu iki üsse füze saldırısı düzenledi - Haber
04:12   Atama kararları Resmi Gazete'de - Haber
04:08   Beyaz Saray: Trump, ABD üslerine saldırıları yakından takip ediyor - Haber
00:15   İlk Türk askeri birlikleri Libya'ya ulaştı! TSK, radar ve hava savunma sistemi de gönderdi - Haber
22:53   İDO ve BUDO yarın yapılacak bazı seferlerini iptal etti - Haber
22:03   Melih Gökçek'in Mansur Yavaş'ı eleştirdiği paylaşımı, 3 sene öncesine ait çıktı - Haber
21:47   Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı kameralara yansıdı - Haber
21:25   Kadıköy'de genç bir kadın, yılbaşı gecesi cinsel saldırıya uğradığını iddia etti - Haber
8.01.2020 04:25:06