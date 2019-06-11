Ahmet Özhan'dan Aylin Şengün Taşçı'ya Destek

"Kadının ilahi söylemesinin İslam'a göre haram olduğu" yorumları yapılması üzerine Ahmet Özhan meslektaşına destek çıktı: "Sorumluluğu varsa sırası geldiğinde kendisi öder. Kimse karışamaz!"

Türk Sanat Müziği'nin güçlü sesi Aylin Şengün Taşçı, seslendirdiği ilahi ile sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Seyyid Nizamoğlu'nun "Ya Rabbi Aşkın Ver" eserini seslendiren Taşçı'yı beğenenler olduğu kadar ağır bir şekilde eleştirenler de oldu. Söylediği ilahi ile manevi duyguları kabartan ve kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni alan ünlü sanatçıya, bazı takipçileri ise olumsuz içerikli yorumlarda bulundu. Sosyal medyada "Kadının ilahi söylemesinin İslam'a göre haram olduğu" yorumları yapılması üzerine Ahmet Özhan meslektaşına destek çıktı.

Eleştiriler karşısında sessiz kalmayan Özhan, "Olur mu böyle bir şey. Allah'ın her kulu ilahi okuyabilir. Bir kadının Allah'a, peygambere olan sevgisini, tasavvufa olan ilgisini ifade etmesinde bir yasak olabilir mi?" diyerek cevap verdi.

Aylin Şengün Taşçı'nın başı açık ilahi okuduğu için yapılan olumsuz yorumlara da Özhan, "Kendisi zaten hacıdır. Başı açık gezdiğinizde 'Müslüman olmazsınız' diye bir ayet var mı? Başını kapatması ve kapatmaması da kendi iradesine kalmıştır. Arzu ederse kapatır, arzu etmezse bu şekilde söyler. Sorumluluğu varsa sırası geldiğinde kendisi öder. Kimse karışamaz" diye konuştu.

Sosyal medyada yapılan eleştiriler:

Ali Hancı

Kadının sesi İslam da haram olan bir sestir. 4 mezhebe göre itikafla kadın ister ilahi ister müzik adı altında sesini namahreme duyurması haramdır. Bunu ibadet altında yapmak ise çirkin bir haramdır. Bu hükümler şahsi fikrim değil, kızmadan önce araştırınız. Eğer dininizi hakkıyla yaşamazsanız yaşadığınızı din sanırsınız. Hz Ömer

Hüseyin Karakaya

Hanım efendi samimi ise İslam ahlakına göre kadının yüzü ve sesi ziynetidir, mahreminden başkasına açması uygun değildir. Esenlikler diliyorum.

Kaynak: Bültenler