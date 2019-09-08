Ahmet özhan'dan çocukları için eylem yapan ailelere destek

DİYARBAKIR'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirten 13 ailenin HDP Diyarbakır il binası önünde bekleyişi sürüyor. HDP il binası önündeki oturma eylemine 6 gündür devam eden aileler, sanatçılara da destek çağrısında bulunmuştu. Ailelerin çağrısına sanat camiasından kayıtsız kalmayan sanatçı Ahmet Özhan, "Yürekten yanlarındayız. Kendilerini yalnız zannetmesinler. Biz onların yanlarındayız. İstedikleri zaman fiziki olarak da yanlarında oluruz" dedi.

"ANNELERİN ACILARININ BİTMESİYLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN ACILARI BİTECEK"

Bekleyişi süren ailelerin yanlarında olduğunu vurgulayan Ahmet Özhan, "Meselenin birkaç cephesi var. Bir kere bir anne, empati yapalım. Biz de evlat sahibiyiz. Allah muhafaza değil mi? Bir annenin yüreğinin ne kadar yandığını düşünebiliriz. Babalar da var orada, sadece anneler değil. Onlar adına tabii ki üzgünüz. Bir annenin yüreğinin yanması bizim de yüreğimizin yanması demektir. Artı, mesele çok köklü. Onlarca yıllara dayanan bir acımız var, bir meselemiz, bir derdimiz var. Bunun bitmesi en büyük dileğimiz. Annelerin yüreklerinin sakinleşmesiyle, acılarının bitmesiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin acıları bitecek. O yüzden çok önemsiyoruz. Yürekten yanlarındayız. Kendilerini yalnız zannetmesinler. Biz onların yanlarındayız. İstedikleri zaman fiziki olarak da yanlarında oluruz" dedi.

"KÜRT KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Özhan, bu meselenin takipçisi olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: "Bu konunun ülkemizin, milliyetimizin, hürriyetimizin, demokrasimizin, cumhuriyetimizin, üniter yapımızın, her şeyimizin ilgilendiği bir mesele. O yüzden fevkalade hassasız, fevkalade takipteyiz ve bu meselenin herkesin yararına olacak bir şekilde sonuçlanmasını bütün gönlümüzle arzu ediyoruz. Kürt kardeşlerimizin yanındayız. Kürt kardeşlerimiz bizim vazgeçilmez unsurlarımızdır, kardeşlerimizdir. Onların bu işlere bulaştırılarak, onların üzerinden bu işlerin yapılmasına tamamen karşıyız. İstediğimiz huzur içerisinde, ötekisiz bir yaşam biçimi ile şu güzeller güzeli memleketimizde sevgi içinde yaşamak. ve bütün insanlığa sevgiyi taşıyabilmek, aşılayabilmek. Küçük hesapların, maddi hesapların 3 güne sığmayacak dünyada birtakım anlamsız hesapların yüzünden insanların ölmeleri, sakat kalmaları, yurtlarından olmaları… Bunlar içe sindirilecek şeyler değil ve katiyen olmaması gereken şeyler. Yazıktır, günahtır. Sevgi var. Hepimiz birbirimizi seviyoruz. Sağlığımız, sıhhatimiz, memleketimiz. Bütün bu güzellikler dururken kimin maşası oluyoruz da bu dertleri başımıza açıyoruz? Onun için anneler gönüllerini ferah tutsunlar. Davalarının yanında bu memlekette onlarca milyon insan var. Gönülleri rahat olsun, her zaman yanlarındayız" şeklinde konuştu.

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