Ahmet Özhan'la müzik ziyafeti

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserin birinci bölümünde, Bursalı duayen sanatçı Erdinç Çelikkol'un eserleri Şef Meriç Ersal yönetimindeki Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Bölümü sanatçıları tarafından yorumlandı.

İkinci bölümde ise tüm Türkiye'nin gönlünde taht kurmuş duayen sanatçı Ahmet Özhan, seslendirdiği birbirinden güzel eserlerle Bursalı sanatseverlere mükemmel bir mûsıkî ziyafeti verdi. Konuk sanatçı Ahmet Özhan'a çiçeklerini Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fethi Yıldız; ses ve saz sanatçılarını yöneten Meriç Ersal'a ise Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hüseyin Buran takdim etti.

Birçok sanatkârın da salonda izleyici olarak bulunduğu konser, bestesi Erdinç Çelikkol'a ait, Ahmet Özhan ve Erdinç Çelikkol'un birlikte seslendirdiği "Gel gönlümü yerden yere vurma güzel ne olursun" aldı Nihavent makamındaki eserle son buldu.