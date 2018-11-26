Ahmet Özken'den Kemalpaşaspor'a Prim Desteği

Karşılaşmayı Kemalpaşalı taraftarlarla birlikte takip eden Dr. Özken, alınan galibiyet sonrasında büyük bir sevinç yaşadı.

Her branşta sporun ve sporcunun desteklenmesi gerektiğini ifade eden Özken "Kemalpaşaspor iki yıl önce göreve başlayan yeni yönetimle büyük ivme yakaladı, Süper Amatör Lige yükseldi ve yeri daha üst liglerdir. Bu da ancak tesis ve altyapı yatırımlarıyla olur. Kemalpaşa bunu başarabilecek güçte. Yeter ki doğru yönetim devam etsin ve ilçenin ileri gelen iş adamları ve siyasetçileri bu takımı desteklesin. Bunlar olduğu zaman başarı zaten gelecektir. Kemalpaşasporumuzu elde ettiği bu önemli galibiyetten dolayı kutluyorum. Kemalpaşa'nın bir bütün olarak bu takımı sahiplenmesini, destek olmasını diliyorum" dedi.