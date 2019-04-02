Ahmet Pars Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KARAMAN KAZIMKARABEKİR belediye başkan adayı olan Ahmet Pars isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KARAMAN KAZIMKARABEKİR ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Ahmet Pars isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KARAMAN KAZIMKARABEKİR adayı Ahmet Pars kimdir? BTP KARAMAN KAZIMKARABEKİR adayı Ahmet Pars yüzde kaç oy aldı?

Ahmet Pars Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KARAMAN KAZIMKARABEKİR belediye başkan adayı olarak gösterilen Ahmet Pars KAZIMKARABEKİR ilçesinde % 0,34 oranında oy almıştır. KAZIMKARABEKİR ilçesinde % 0,34 oranında oy olan Ahmet Pars adlı BTP adayı toplamda 7 adet oy sayısına ulaştı.

KARAMAN KAZIMKARABEKİR ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.