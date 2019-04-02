Ahmet Rastgeldi Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP VAN İPEKYOLU belediye başkan adayı olan Ahmet Rastgeldi isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. VAN İPEKYOLU ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Ahmet Rastgeldi isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP VAN İPEKYOLU adayı Ahmet Rastgeldi kimdir? BTP VAN İPEKYOLU adayı Ahmet Rastgeldi yüzde kaç oy aldı?

Ahmet Rastgeldi Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP VAN İPEKYOLU belediye başkan adayı olarak gösterilen Ahmet Rastgeldi İPEKYOLU ilçesinde % 0,20 oranında oy almıştır. İPEKYOLU ilçesinde % 0,20 oranında oy olan Ahmet Rastgeldi adlı BTP adayı toplamda 286 adet oy sayısına ulaştı.

Ahmet Rastgeldi Kimdir?

Ahmet Rastgeldi, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde BTP'den Van, İpekyolu Belediye Başkan Adayı oldu.

VAN İPEKYOLU ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.