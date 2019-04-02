Ahmet Safa Terzi Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KASTAMONU KÜRE belediye başkan adayı olan Ahmet Safa Terzi isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KASTAMONU KÜRE ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Ahmet Safa Terzi isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KASTAMONU KÜRE adayı Ahmet Safa Terzi kimdir? BTP KASTAMONU KÜRE adayı Ahmet Safa Terzi yüzde kaç oy aldı?

Ahmet Safa Terzi Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KASTAMONU KÜRE belediye başkan adayı olarak gösterilen Ahmet Safa Terzi KÜRE ilçesinde % 0,12 oranında oy almıştır. KÜRE ilçesinde % 0,12 oranında oy olan Ahmet Safa Terzi adlı BTP adayı toplamda 2 adet oy sayısına ulaştı.

KASTAMONU KÜRE ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.