Ahmet Sami Kutlu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde AK Parti Kütahya belediye başkan adayı Ahmet Sami Kutlu oldu. AK Parti adayı Ahmet Sami Kutlu, Kütahya belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Kütahya belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan AK Parti Kütahya belediye başkan adayı Ahmet Sami Kutlu ile ilgili seçim sonuçları ve Kütahya belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. AK Parti Kütahya belediye başkan adayı Ahmet Sami Kutlu oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Kütahya belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Kütahya aday yarışı ve Kütahya seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Kütahya Seçim Bilgileri

Kütahya belediyesi için toplam sandık sayısının 509 olduğu belirlendi.

Kütahya belediyesi için açılan sandık sayısının ise 509 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Kütahya belediyesi için katılım oranının ise % 86,61 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Kütahya toplam seçmen sayısının ise 164.087 olduğu belirlendi.

Kütahya belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 142.109 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

AK Parti Kütahya Belediye Başkan Adayı Ahmet Sami Kutlu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Kütahya belediye başkan adayı olarak gösterilen Ahmet Sami Kutlu, Kütahya yarışında % 32,25 oranında aldığı oy ile 2'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Ahmet Sami Kutlu toplamda 44.513 adet oy sayısına ulaştı.

Ahmet Sami Kutlu Kimdir?

Ahmet Sami Kutlu 1970'te Kütahya'da doğdu. Konya Selçuk Universitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Kutlu, 24 yıldır Kütahya Barosuna kayıtlı olarak avukatlık mesleğini sürdürüyor. AK Parti il yönetiminde yer alan Kutlu, İl Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev alan Kutlu, evli ve 2 çocuk babası.

AK Parti Kütahya belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.