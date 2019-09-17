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Ahmet Selçuk İlkan, 10 Burda Kitap Fuarı'nda sevenleri ile buluştu

Yeni nesil AVM'cilik anlayışıyla sektöre öncülük eden 10 Burda AVM, Kitap Fuarı'nın ikincisi kapsamında sevilen şair ve besteci Ahmet Selçuk İlkan'ı sevenleri ile buluşturdu.

17.09.2019 15:14Ahmet Selçuk İlkan, 10 Burda Kitap Fuarı'nda sevenleri ile buluştu
Yeni nesil AVM'cilik anlayışıyla sektöre öncülük eden 10 Burda AVM, Kitap Fuarı'nın ikincisi kapsamında sevilen şair ve besteci Ahmet Selçuk İlkan'ı sevenleri ile buluşturdu.

Ünlü şair ve besteci Ahmet Selçuk İlkan, 10 Burda Kitap Fuarı kapsamında gerçekleşen şiir dinletisi etkinliği ve imza gününde sevenleri ile bir araya geldi. Ölümsüz şarkıların efsane şairi Ahmet Selçuk İlkan'ı hayranlarıyla buluşturan etkinliğe ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Ahmet Selçuk İlkan, yazdığı ve şarkı haline gelen şiirlerini seslendirirken, 10 Burda AVM ziyaretçileri şarkılara ve şiirlere eşlik etti. 29 Eylül'e kadar sürecek 10 Burda Kitap Fuarı ile 10 Burda AVM, misafirlerini unutulmaz bir yolculuğa davet ediyor. - BALIKESİR

Ahmet Selçuk, Magazin

Kaynak: İHA

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